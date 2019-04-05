Колесо подкатное (опорное, усиленное) AL-KO

Описание товара

Диск: стальной

Колесо: 260 х 85, пневмошина

Масса: 5 кг

Подшипник колеса: втулка скольжения

Покрытие: горячее цинкование

Рукоятка: с упорным подшипником

Динамическая нагрузка: 180 кг

Статическая нагрузка: 300 кг

У

Усиленное опорное колесо , металлический диск имеет встроенный под рукояткой упорный подшипник, который значительно облегчает управление даже при высокой нагрузке, а удлиненный шток позволит установить его на прицеп с большим клиренсом.

Все опорные колеса серии Plus прошли дополнительную антикоррозийную обработку: горячее цинкование поверхности выполнено идеально гладким 70 мкм слоем, что гарантирует высокую устойчивость к влаге и брызгам, снижает налипание грязи.

Несмотря на удлиненный шток, благодаря новому планетарному механизму, встроенному в рукоятку, управлять колесом стало еще проще. Из-за плавности хода Вы, возможно, даже не ощутите прикладываемого усилия.