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              BEGETON | ART
              Добавлено 05.04.2019
              2 500

              Колесо подкатное (опорное, усиленное) AL-KO

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Подкатное, колесо., Усиленное, колесо.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
              0
              Описание товара

              Диск: стальной

              Колесо: 260 х 85, пневмошина

              Масса: 5 кг

              Подшипник колеса: втулка скольжения

              Покрытие: горячее цинкование

              Рукоятка: с упорным подшипником

              Динамическая нагрузка: 180 кг

              Статическая нагрузка: 300 кг

              У

              Усиленное опорное колесо , металлический диск имеет встроенный под рукояткой упорный подшипник, который значительно облегчает управление даже при высокой нагрузке, а удлиненный шток позволит установить его на прицеп с большим клиренсом.

              Все опорные колеса серии Plus прошли дополнительную антикоррозийную обработку: горячее цинкование поверхности выполнено идеально гладким 70 мкм слоем, что гарантирует высокую устойчивость к влаге и брызгам, снижает налипание грязи.

              Несмотря на удлиненный шток, благодаря новому планетарному механизму, встроенному в рукоятку, управлять колесом стало еще проще. Из-за плавности хода Вы, возможно, даже не ощутите прикладываемого усилия.

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