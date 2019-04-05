Ремни стяжные, стяжки крепления груза (6м)

Описание товара

Грузовые ремни стяжные применяются для фиксации грузов при перевозке, на автомобильном прицепе, эвакуаторе, трейлере, грузовом судне. Эти изделия используются транспортными компаниями, эвакуационными службами и фирмами, занимающимися переездами.

Изготавливаются грузовые стяжные ремни из текстильных лент шириной от 25 до 100 мм. В качестве материала чаще всего используется полиэстер – материал, обладающий высокой прочностью. На ленте установлен металлический храповый замок, который служит натяжным устройством. Как и текстильные стропы, ремни могут быть кольцевые (концы ленты соединены, она представляет собой замкнутое кольцо) и с закрепленными с обоих концов крюками. Последние обычно применяют при транспортировке крупногабаритных грузов, например, автомобиля на эвакуаторе. Для крепления груза на паллете можно использовать кольцевой ремень.

Особенности стяжных ремней

Надежно фиксируют груз – замок с храповым механизмом зажимает ленту так, что даже при толчках и поворотах во время перевозки натяжение ленты не ослабится.

Бережно удерживают груз – мягкий материал ленты не повредит поверхность транспортируемого предмета, его лакокрасочное покрытие и не нарушит форму. Даже при толчках во время движения эластичная лента будет сглаживать эти нагрузки.

Рассчитаны на эксплуатацию в любых погодных условиях – применять ремни грузовые можно на улице при температуре до -40 °C, даже во время осадков. Материал практически не впитывает влагу и не растягивается при намокании.

Стяжное усилие может составлять от 0,88 т до 8 т, чем выше этот показатель, тем надежнее удастся зафиксировать груз. Чем крупнее транспортируемый предмет, и чем больше он весит, тем большее стяжное усилие необходимо для его фиксации.

Допустимая нагрузка указывается для определения того, какие по весу грузы способен выдержать ремень. Но это не значит, что с его помощью предметы можно поднимать. Знать данный параметр необходимо для уверенности в том, что лента не разорвется от резкого толчка или рывка, и груз не выпадет. У разных изделий данное значение может составлять от 1 до 5 тонн.