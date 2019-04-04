Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              11 500 000

              DAF 105.460+прицеп Wielton

              Телефон
              +79208617070
              Продавец
              РосТрансАвто
              0
              Описание товара
              В наличии г. Краснодар
              Продаёт крупнейший в России официальный дилер DAF, компания ООО"РосТрансАвто".
              Реализуем технику по наличному и безналичному расчёту а так же в Лизинг и Кредит.
              У нас самые выгодные условия по приобретению техники в России. 
              Технические характеристики:
              Год выпуска 2018
              Сцепка DAF FAR XF 105.460 Super Space Cab
              Грузовик:
              Размеры 7,8/2,48/3,0
              Производство надстройки Wielton
              Колесная формула грузовика 6*2
              Задняя ось подьёмная
              Двигатель 460 л.
              МКПП 12-ступ.,
              Кабина Super Space Cab - 2 спальных места
              Сиденье водителя: Comfort Air
              Круиз-контроль
              Шины Goodyear 385/65R22.5
              Замедлитель MX Engine Brake
              Топливные баки 1500 л
              Система курсовой устойчивости
              Система мониторинга нагрузки на ось
              Ровный пол
              Холодильник
              Козырек
              Прицеп:
              Размеры 7,8/2,48/3,0
              Оси SAF
              Производство надстройки Wielton
              Прицеп «сквозной загрузки»
              Гарантия на автомобиль Стандарт. гарантия-1г полн-2-й г транс-1г поломка
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store