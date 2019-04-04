DAF 105.460+прицеп Wielton

Описание товара

В наличии г. Краснодар

Продаёт крупнейший в России официальный дилер DAF, компания ООО"РосТрансАвто".

Реализуем технику по наличному и безналичному расчёту а так же в Лизинг и Кредит.

У нас самые выгодные условия по приобретению техники в России.

Технические характеристики:

Год выпуска 2018

Сцепка DAF FAR XF 105.460 Super Space Cab

Грузовик:

Размеры 7,8/2,48/3,0

Производство надстройки Wielton

Колесная формула грузовика 6*2

Задняя ось подьёмная

Двигатель 460 л.

МКПП 12-ступ.,

Кабина Super Space Cab - 2 спальных места

Сиденье водителя: Comfort Air

Круиз-контроль

Шины Goodyear 385/65R22.5

Замедлитель MX Engine Brake

Топливные баки 1500 л

Система курсовой устойчивости

Система мониторинга нагрузки на ось

Ровный пол

Холодильник

Козырек

Прицеп:

Размеры 7,8/2,48/3,0

Оси SAF

Производство надстройки Wielton

Прицеп «сквозной загрузки»

Гарантия на автомобиль Стандарт. гарантия-1г полн-2-й г транс-1г поломка