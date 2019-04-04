DAF 105.460+прицеп Wielton

В наличии г. Краснодар Продаёт крупнейший в России официальный дилер DAF, компания ООО"РосТрансАвто". Реализуем технику по наличному и безналичному расчёту а так же в Лизинг и Кредит. У нас самые выгодные условия по приобретению техники в России. Технические характеристики: Год выпуска 2018 Сцепка DAF FAR XF 105.460 Super Space Cab Грузовик: Размеры 7,8/2,48/3,0 Производство надстройки Wielton Колесная формула грузовика 6*2 Задняя ось подьёмная Двигатель 460 л. МКПП 12-ступ., Кабина Super Space Cab - 2 спальных места Сиденье водителя: Comfort Air Круиз-контроль Шины Goodyear 385/65R22.5 Замедлитель MX Engine Brake Топливные баки 1500 л Система курсовой устойчивости Система мониторинга нагрузки на ось Ровный пол Холодильник Козырек Прицеп: Размеры 7,8/2,48/3,0 Оси SAF Производство надстройки Wielton Прицеп «сквозной загрузки» Гарантия на автомобиль Стандарт. гарантия-1г полн-2-й г транс-1г поломка