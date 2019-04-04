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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              2 400 000

              Wielton 30 кубов полуприцеп самосвал 2018г

              Телефон
              +79208617070
              Продавец
              РосТрансАвто
              0
              Описание товара
              Ространсавто официальный дилер WieltonТехника в наличии: г. Краснодар, ст. Пластуновская ДЦ DAF
              Техника с ПТС и в собственности Ространсавто, доставка в регионы. Кредит, Лизинг.
              Состояние новой техники! Пробег 40 000 км
              Самосвальный полуприцеп Wielton NW 3 S 30 HP (30м3) 
              Производство 2018 года, куплен в марте, работал 3 мес.
              стальная конструкция из конструкционной стали DOMEX двухдиапазонные опорные ноги
              3-осное SAF барабанное - техническая нагрузка оси до 9000 кг,
              пневмоподвеска, первая ось поднимается в автоматическом цикле
              Система торможения WABCO/HALDEX
              автоматическая регулировка тормозов
              антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle 
              все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, 
              шины 385/65 R 22,5 - 7 штук (BRIDGESTONE)
              кузов изготовлен из стали HARDOX 450
              лестничная площадка на передней стене,
              гидроцилиндр HYVA/BINOTTO без возвратного клапана, 
              тент сворачивающийся на бок
              24 v в соответствии с ECE и ADR, 
              задние фары комплексные: 
              2 клина под колёса с креплением,
              инструментальный ящик с замком
              6 пластиковых крыльев, задние крылья с брызговиками
              корзина на одно запасное колесо
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