Wielton 30 кубов полуприцеп самосвал 2018г

Описание товара

Ространсавто официальный дилер WieltonТехника в наличии: г. Краснодар, ст. Пластуновская ДЦ DAF

Техника с ПТС и в собственности Ространсавто, доставка в регионы. Кредит, Лизинг.

Состояние новой техники! Пробег 40 000 км

Самосвальный полуприцеп Wielton NW 3 S 30 HP (30м3)

Производство 2018 года, куплен в марте, работал 3 мес.

стальная конструкция из конструкционной стали DOMEX двухдиапазонные опорные ноги

3-осное SAF барабанное - техническая нагрузка оси до 9000 кг,

пневмоподвеска, первая ось поднимается в автоматическом цикле

Система торможения WABCO/HALDEX

автоматическая регулировка тормозов

антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle

все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах,

шины 385/65 R 22,5 - 7 штук (BRIDGESTONE)

кузов изготовлен из стали HARDOX 450

лестничная площадка на передней стене,

гидроцилиндр HYVA/BINOTTO без возвратного клапана,

тент сворачивающийся на бок

24 v в соответствии с ECE и ADR,

задние фары комплексные:

2 клина под колёса с креплением,

инструментальный ящик с замком

6 пластиковых крыльев, задние крылья с брызговиками

корзина на одно запасное колесо