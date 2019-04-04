Wielton 30 кубов полуприцеп самосвал 2018г

Описание товара
Ространсавто официальный дилер WieltonТехника в наличии: г. Краснодар, ст. Пластуновская ДЦ DAF
Техника с ПТС и в собственности Ространсавто, доставка в регионы. Кредит, Лизинг.
Состояние новой техники! Пробег 40 000 км
Самосвальный полуприцеп Wielton NW 3 S 30 HP (30м3)
Производство 2018 года, куплен в марте, работал 3 мес.
стальная конструкция из конструкционной стали DOMEX двухдиапазонные опорные ноги
3-осное SAF барабанное - техническая нагрузка оси до 9000 кг,
пневмоподвеска, первая ось поднимается в автоматическом цикле
Система торможения WABCO/HALDEX
автоматическая регулировка тормозов
антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle
все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах,
шины 385/65 R 22,5 - 7 штук (BRIDGESTONE)
кузов изготовлен из стали HARDOX 450
лестничная площадка на передней стене,
гидроцилиндр HYVA/BINOTTO без возвратного клапана,
тент сворачивающийся на бок
24 v в соответствии с ECE и ADR,
задние фары комплексные:
2 клина под колёса с креплением,
инструментальный ящик с замком
6 пластиковых крыльев, задние крылья с брызговиками
корзина на одно запасное колесо