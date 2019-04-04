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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              6 700 000

              DAF Euro 6

              Телефон
              +79208617070
              Продавец
              РосТрансАвто
              0
              Описание товара
              ТЯГАЧ В НАЛИЧИИ !!!
              ПРОДАЁТСЯ СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ DAF Super Space Cab XF510 FTR
              Соответствует Euro 6
              2016 года ВЫПУСКА
              Колё \ есная формула 6x2
              Двигатель 510 л.с.
              АКПП,
              Продажа от официального дилера DAF г. Краснодар
              По всем вопросам всегда готовы ответить .
              Форма оплаты любая и только удобная для Вас .
              ЗВОНИТЕ ВСЕГДА В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ И МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.
              НАДЕЕМСЯ НА НАШЕ ТОЛЬКО ДОЛГОЕ, ПЛОДОТВОРНОЕ И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
              Убедительная просьба перед визитом в наш автосалон, свяжитесь с менеджером для согласования времени осмотра автомобиля.
              Я – ЛИДЕР !
              МЫ – КОМАНДА !
              ВСЕ – ДЛЯ КЛИЕНТА !!!!
              RTA - ЭТО ЗНАК ПЕРЕМЕН К ЛУЧШЕМУ !!!
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