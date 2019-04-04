DAF Euro 6

ТЯГАЧ В НАЛИЧИИ !!! ПРОДАЁТСЯ СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ DAF Super Space Cab XF510 FTR Соответствует Euro 6 2016 года ВЫПУСКА Колё \ есная формула 6x2 Двигатель 510 л.с. АКПП, Продажа от официального дилера DAF г. Краснодар По всем вопросам всегда готовы ответить . Форма оплаты любая и только удобная для Вас . ЗВОНИТЕ ВСЕГДА В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ И МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ. НАДЕЕМСЯ НА НАШЕ ТОЛЬКО ДОЛГОЕ, ПЛОДОТВОРНОЕ И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. Убедительная просьба перед визитом в наш автосалон, свяжитесь с менеджером для согласования времени осмотра автомобиля. Я – ЛИДЕР ! МЫ – КОМАНДА ! ВСЕ – ДЛЯ КЛИЕНТА !!!! RTA - ЭТО ЗНАК ПЕРЕМЕН К ЛУЧШЕМУ !!!