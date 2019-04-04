DAF Euro 6

Описание товара

ТЯГАЧ В НАЛИЧИИ !!!

ПРОДАЁТСЯ СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ DAF Super Space Cab XF510 FTR

Соответствует Euro 6

2016 года ВЫПУСКА

Колё \ есная формула 6x2

Двигатель 510 л.с.

АКПП,

Продажа от официального дилера DAF г. Краснодар

По всем вопросам всегда готовы ответить .

Форма оплаты любая и только удобная для Вас .

ЗВОНИТЕ ВСЕГДА В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ И МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.

НАДЕЕМСЯ НА НАШЕ ТОЛЬКО ДОЛГОЕ, ПЛОДОТВОРНОЕ И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.

Убедительная просьба перед визитом в наш автосалон, свяжитесь с менеджером для согласования времени осмотра автомобиля.

Я – ЛИДЕР !

МЫ – КОМАНДА !

ВСЕ – ДЛЯ КЛИЕНТА !!!!

RTA - ЭТО ЗНАК ПЕРЕМЕН К ЛУЧШЕМУ !!!