Блок цилиндров двигателя Д245 б/у

Описание товара

Блок цилиндров для двигателя ММЗ Д-245 б/у, вымыт, проверен.

Также в наличии двигателя из ремонта Д 240, Д 245, Д 260, блоки цилиндров, валы коленчатые, кпп мтз 80,82, 1221.

Безналичный расчет.