Переработка породы

Описание товара

Здравствуйте, господа! Предлагаем Вашему вниманию оригинальное дробильно-сортировочное оборудование собственного изготовления: питатели ТК-15А, ТК-16А-01,П-804, мойки корытные для песка, сортировочные установки, конвейера ленточные, классификаторы, грохота ГИС, ГИТ, ГИЛ и запамные части к ним. Все узлы взаимозаменяемые. Гарантия 12 месяцев.

Пластины для питателей ТК-15А, ТК-16А-01, П-804 в наличии.

В наличии! Мойки корытные, мойки ковшевые, мойки барабанные. Всё оборудование сертифицированное .

Без посредников.