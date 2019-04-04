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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              450 000

              Переработка породы

              Телефон
              +79220192589
              Продавец
              Завод дробильно-сортировочного оборудования
              0
              Описание товара
              Здравствуйте, господа! Предлагаем Вашему вниманию оригинальное дробильно-сортировочное оборудование собственного изготовления: питатели ТК-15А, ТК-16А-01,П-804, мойки корытные для песка, сортировочные установки, конвейера ленточные, классификаторы, грохота ГИС, ГИТ, ГИЛ и запамные части к ним. Все узлы взаимозаменяемые. Гарантия 12 месяцев.
              Пластины для питателей ТК-15А, ТК-16А-01, П-804 в наличии.
              В наличии! Мойки корытные, мойки ковшевые, мойки барабанные. Всё оборудование сертифицированное .
              Без посредников.
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