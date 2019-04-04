Дробилка смд-112А

Описание товара

Технические характеристики молотковой дробилки СМД-112А:

Тип: М - 6 - 4Б



Размеры приемного отверстия, мм



490 х 360



Наибольший размер куска исходного материала, мм



150



Размеры ротора, мм



диаметр600ширина400



Производительность, т/ч, не менее



18



Размер щели между колосниками, мм



32



Номинальная мощность электродвигателя, кВт, не более



18,5



Частота вращения ротора, об/мин



1250