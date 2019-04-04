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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              430

              Дробилка смд-112А

              Телефон
              +79220192589
              Продавец
              Завод дробильно-сортировочного оборудования
              0
              Описание товара
              Технические характеристики молотковой дробилки СМД-112А:
              Тип: М - 6 - 4Б

              Размеры приемного отверстия, мм

              490 х 360

              Наибольший размер куска исходного материала, мм

              150

              Размеры ротора, мм

              диаметр600ширина400

              Производительность, т/ч, не менее

              18

              Размер щели между колосниками, мм

              32

              Номинальная мощность электродвигателя, кВт, не более

              18,5

              Частота вращения ротора, об/мин

              1250
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