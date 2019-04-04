Мини-ротационная печь panemor (Турция) PM 6040

Описание товара

Газовая или электрическая. Площадь выпечки, 2.4 м²

Размеры противня, 400х600мм,

за 1 выпечку:

-хлеб формовой (4Л10-1) - 45 шт.

-батон 0,4 кг. - 20 шт.

Эта компактная печь с расстоечным шкафом предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий самого высокого качества в условиях интенсивной эксплуатации. Печь предназначена для небольших производств: кондитерских цехов, ресторанов, баров, магазинов, для расстойки и выпечки широкого ассортимента хлебобулочных, кондитерских и мелкоштучных изделий из теста (сдобных булочек, пиццы, пирожков с различными начинками, хот-догов, изделий из слоеного теста, в том числе замороженных и многих других). Эта печь - Ваш идеальный и простой партнер для выпечки широкого ассортимента изделий.

Особенности:

• Благодаря вращению тележки достигается более равномерная выпечка изделий по сравнению с обычными конвекционными печами;

• Равномерное распределение потоков горячего воздуха в сочетании с вращением тележки на низкой скорости и дозированной подачей пара обеспечивает эффективное выпекание с хорошим ростом объема изделий;

• Печь может комплектоваться расстойным шкафом, подставкой как с направляющими, так и без направляющих для подовых листов;

• Благодаря усовершенствованным современным технологиям достигается высокое качество выпечки и безопасность эксплуатации оборудования;

• Печь легка в обслуживании и в эксплуатации (круглосуточная эксплуатация);

• Печь высокотехнологичная, экономичная, удобная в управлении; Занимает мало места в пекарне.



Технические характеристики:

Вращающаяся тележка на 10 противней

макс. температура - 300 0С

Мощность на старте - 23 кВт

В режиме работы -9,5 кВт/час

Газовая модель - 1 м3/час

Электрическая модель:

Электрическая мощность, (кВт) 23

Максимальный уровень тепла, (°С) 300

Напряжение, (В) 3NPE-380



Габариты: 1260х990х1430

Вес 240 кг

Цена с НДС: только печь - 6.825 € (электрич.), 7.812 € (газ)

расстойка - 1.070 €