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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              584 230

              Мини-ротационная печь panemor (Турция) PM 6040

              Телефон
              +79630126200
              Продавец
              Хлеб Оборудование
              0
              Описание товара
              Газовая или электрическая. Площадь выпечки, 2.4 м²
              Размеры противня, 400х600мм,
              за 1 выпечку:
              -хлеб формовой (4Л10-1) - 45 шт.
              -батон 0,4 кг. - 20 шт.
              Эта компактная печь с расстоечным шкафом предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий самого высокого качества в условиях интенсивной эксплуатации. Печь предназначена для небольших производств: кондитерских цехов, ресторанов, баров, магазинов, для расстойки и выпечки широкого ассортимента хлебобулочных, кондитерских и мелкоштучных изделий из теста (сдобных булочек, пиццы, пирожков с различными начинками, хот-догов, изделий из слоеного теста, в том числе замороженных и многих других). Эта печь - Ваш идеальный и простой партнер для выпечки широкого ассортимента изделий.
              Особенности:
              • Благодаря вращению тележки достигается более равномерная выпечка изделий по сравнению с обычными конвекционными печами;
              • Равномерное распределение потоков горячего воздуха в сочетании с вращением тележки на низкой скорости и дозированной подачей пара обеспечивает эффективное выпекание с хорошим ростом объема изделий;
              • Печь может комплектоваться расстойным шкафом, подставкой как с направляющими, так и без направляющих для подовых листов;
              • Благодаря усовершенствованным современным технологиям достигается высокое качество выпечки и безопасность эксплуатации оборудования;
              • Печь легка в обслуживании и в эксплуатации (круглосуточная эксплуатация);
              • Печь высокотехнологичная, экономичная, удобная в управлении; Занимает мало места в пекарне.

              Технические характеристики:
              Вращающаяся тележка на 10 противней
              макс. температура - 300 0С
              Мощность на старте - 23 кВт
              В режиме работы -9,5 кВт/час
              Газовая модель - 1 м3/час
              Электрическая модель:
              Электрическая мощность, (кВт) 23
              Максимальный уровень тепла, (°С) 300
              Напряжение, (В) 3NPE-380

              Габариты: 1260х990х1430
              Вес 240 кг
              Цена с НДС: только печь - 6.825 € (электрич.), 7.812 € (газ)
              расстойка - 1.070 €
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