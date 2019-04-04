Вакуумный делитель panemor Турция PVD-M

Описание товара

Модель PVD-M - 4 580 евро (ручн.упр-е)

Модель PVD-А - 6 414 евро (цифр.упр-е)

Техические характеристики:

Ручное управление, 1 поршень, производительность 1560-2160 шт/час, весовой диапазон 50-200,100-600, 250-1000, диаметры поршня 70,110,130 соотвественно, погрешность 4%, влажность теста 40-70 %, содержание ржаной муки до 30 %,смазочный материал- рафинированной подсолнечное масло, объем масляного бака 3 л.,Мощность 1,5 кВт

Дополнительные опции:

• Отводящий транспортер для округления заготовок

• Функции регулировки скорости деления

• Машина может комплектоваться удлиненным конвейером

• Дополнительный увеличенный бункер из нержавеющей стали на 140 кг теста.

• Тефлоновое покрытие бункера

• Устройство округления. Направляющие на транспортерной ленте. Тестоделитель можно дополнить функцией округления, тем самым в ней совмещаются две технологические стадии: деление и округление. - 890 евро.

• Сенсорное управление. Бесступенчатое изменение веса заготовки. Функция"|+||" - возможность программирования двойного веса заготовки.

• Цифровое управление. Бесступенчатое изменение веса заготовки. Функция"|+||" - возможность программирования двойного веса заготовки.

Срок поставки в течении 60 рабочих дней с момента получения предоплаты (с возможностью досрочной поставки)

Условия оплаты: - 50 % предоплата от общей суммы договора. - 50 % при готовности Оборудования к отгрузке со склада завода-производителя.