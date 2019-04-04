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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              338 920

              Вакуумный делитель panemor Турция PVD-M

              Телефон
              +79630126200
              Продавец
              Хлеб Оборудование
              0
              Описание товара
              Модель PVD-M - 4 580 евро (ручн.упр-е)
              Модель PVD-А - 6 414 евро (цифр.упр-е)
              Техические характеристики:
              Ручное управление, 1 поршень, производительность 1560-2160 шт/час, весовой диапазон 50-200,100-600, 250-1000, диаметры поршня 70,110,130 соотвественно, погрешность 4%, влажность теста 40-70 %, содержание ржаной муки до 30 %,смазочный материал- рафинированной подсолнечное масло, объем масляного бака 3 л.,Мощность 1,5 кВт
              Дополнительные опции:
              • Отводящий транспортер для округления заготовок
              • Функции регулировки скорости деления
              • Машина может комплектоваться удлиненным конвейером
              • Дополнительный увеличенный бункер из нержавеющей стали на 140 кг теста.
              • Тефлоновое покрытие бункера
              • Устройство округления. Направляющие на транспортерной ленте. Тестоделитель можно дополнить функцией округления, тем самым в ней совмещаются две технологические стадии: деление и округление. - 890 евро.
              • Сенсорное управление. Бесступенчатое изменение веса заготовки. Функция"|+||" - возможность программирования двойного веса заготовки.
              • Цифровое управление. Бесступенчатое изменение веса заготовки. Функция"|+||" - возможность программирования двойного веса заготовки.
              Срок поставки в течении 60 рабочих дней с момента получения предоплаты (с возможностью досрочной поставки)
              Условия оплаты: - 50 % предоплата от общей суммы договора. - 50 % при готовности Оборудования к отгрузке со склада завода-производителя.
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