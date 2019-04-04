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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              942 386

              Пекарня 1000 кг/смена площадь 48 кв. м

              Телефон
              +79630126200
              Продавец
              Хлеб Оборудование
              0
              Описание товара
              Пекарня с ротационной печью.

              На тележку укладывают противни или формы с тестовыми заготовками, закатывают тележку в шкаф расстойки, где создаются благоприятные климатические условия (t до +38 0С и 75-80 % влажности) для быстрого и оптимального подъема (расстойки) теста. Через 40-60 минут (зависит от рецепта и массы тестовых заготовок) тележку переставляют из шкафа расстойки в ротационную печь. Тележка вращается вокруг своей оси и одновременно обдувается горячим потоком воздуха. Правильно распределенные потоки воздуха и вращение тележки гарантируют равномерную и качественную выпечку даже самых дорогих хлебов. Ротационная печь имеет 99 программ выпечки с 10 температурными временными зонами и подачей пара, по окончании выпечки ротационная печь подаст сигнал о готовности хлеба.

              В основной Комплект пекарни входит: 

              1. Ротационная печь ПВТ-1 (700x540) - Цена: 552 136 Руб.
              ! Загрузка до 108 форм хлеба Л10
              Габариты: 2180 х 1510 х 2480 мм 
              Мощность: 39 кВт 

              2. Шкаф расстойки ШР-2 Цена: 204 000 Руб.
              Габариты: 1520 х 1820 х 2140 мм 
              Мощность: 4,5 кВт

              3. Тестомес с подкатной дежой на 140 литров - Цена: 115 700 Руб.
              Габариты: 1280 х 850 х 1020 мм 
              Мощность: 1,5 кВт 
              Производительность: 550 кг/час

              4. Мукопроеиватель МП-2 Цена: 70 550 Руб.
              Габаритные размеры: 1450 x 700 x 1460 мм 
              Мощность: 0,75 кВт 
              Приемный бункер: 50 кг
              Производительность: 1800 кг/час

              Цена за основной комплект: 942 386 Руб.
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