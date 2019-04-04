Пекарня 1000 кг/смена площадь 48 кв. м

На тележку укладывают противни или формы с тестовыми заготовками, закатывают тележку в шкаф расстойки, где создаются благоприятные климатические условия (t до +38 0С и 75-80 % влажности) для быстрого и оптимального подъема (расстойки) теста. Через 40-60 минут (зависит от рецепта и массы тестовых заготовок) тележку переставляют из шкафа расстойки в ротационную печь. Тележка вращается вокруг своей оси и одновременно обдувается горячим потоком воздуха. Правильно распределенные потоки воздуха и вращение тележки гарантируют равномерную и качественную выпечку даже самых дорогих хлебов. Ротационная печь имеет 99 программ выпечки с 10 температурными временными зонами и подачей пара, по окончании выпечки ротационная печь подаст сигнал о готовности хлеба.
В основной Комплект пекарни входит:
1. Ротационная печь ПВТ-1 (700x540) - Цена: 552 136 Руб. ! Загрузка до 108 форм хлеба Л10 Габариты: 2180 х 1510 х 2480 мм Мощность: 39 кВт
2. Шкаф расстойки ШР-2 Цена: 204 000 Руб. Габариты: 1520 х 1820 х 2140 мм Мощность: 4,5 кВт
3. Тестомес с подкатной дежой на 140 литров - Цена: 115 700 Руб. Габариты: 1280 х 850 х 1020 мм Мощность: 1,5 кВт Производительность: 550 кг/час
4. Мукопроеиватель МП-2 Цена: 70 550 Руб. Габаритные размеры: 1450 x 700 x 1460 мм Мощность: 0,75 кВт Приемный бункер: 50 кг Производительность: 1800 кг/час