Комплект оборудования для мини-пекарни (20 кв.м.)

Описание товара

Кроме поставки готового комплекта оборудования для мини-пекарни оказываем следующие услуги:



1) Выбор оптимального оборудования под ваши объемы и ассортимент

2) Оптимальная расстановка оборудования на плане помещения и помощь в проектировании

3) Монтаж / пуско-наладочные работы

4) Услуги технолога: обучение персонала и отработка рецептур



Минимальный комплект пекарни:

1.Печь PANEMOR PM 6040 E-10 T (мини-ротационная, электрическая, размер листа: 600 x 400 мм)

Полезная площадь выпечки - 2,4 м2

Напряжение: 380 В

Потребляемая мощность: 23 кВт (MAX), 9 кВт (средняя)



2.Шкаф расстойки PM 6040FC (в виде подставки под печь)

Печь и расстойка выполнены в едином стиле.

Габариты: 1260 х 990 х 1430мм



3.Тестомесильная машина Hurakan HKN-M40SN2V

Объем дежи (фиксированной): 40 л (20 кг теста)

Мощность двигателя: 3 кВт

Количество скоростей: 2

Напряжение: 220 В

Габариты: 840 x 480 х 1000 мм

Вес: 155 кг



Цена за комплект: 662 540 Руб.