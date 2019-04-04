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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              662 540

              Комплект оборудования для мини-пекарни (20 кв.м.)

              Телефон
              +79630126200
              Продавец
              Хлеб Оборудование
              0
              Описание товара
              Кроме поставки готового комплекта оборудования для мини-пекарни оказываем следующие услуги:

              1) Выбор оптимального оборудования под ваши объемы и ассортимент
              2) Оптимальная расстановка оборудования на плане помещения и помощь в проектировании
              3) Монтаж / пуско-наладочные работы
              4) Услуги технолога: обучение персонала и отработка рецептур

              Минимальный комплект пекарни:
              1.Печь PANEMOR PM 6040 E-10 T (мини-ротационная, электрическая, размер листа: 600 x 400 мм)
              Полезная площадь выпечки - 2,4 м2
              Напряжение: 380 В
              Потребляемая мощность: 23 кВт (MAX), 9 кВт (средняя)

              2.Шкаф расстойки PM 6040FC (в виде подставки под печь)
              Печь и расстойка выполнены в едином стиле.
              Габариты: 1260 х 990 х 1430мм

              3.Тестомесильная машина Hurakan HKN-M40SN2V
              Объем дежи (фиксированной): 40 л (20 кг теста)
              Мощность двигателя: 3 кВт
              Количество скоростей: 2
              Напряжение: 220 В
              Габариты: 840 x 480 х 1000 мм
              Вес: 155 кг

              Цена за комплект: 662 540 Руб.
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