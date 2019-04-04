Комплект оборудования для мини-пекарни (20 кв.м.)

Кроме поставки готового комплекта оборудования для мини-пекарни оказываем следующие услуги:
1) Выбор оптимального оборудования под ваши объемы и ассортимент 2) Оптимальная расстановка оборудования на плане помещения и помощь в проектировании 3) Монтаж / пуско-наладочные работы 4) Услуги технолога: обучение персонала и отработка рецептур
Минимальный комплект пекарни: 1.Печь PANEMOR PM 6040 E-10 T (мини-ротационная, электрическая, размер листа: 600 x 400 мм) Полезная площадь выпечки - 2,4 м2 Напряжение: 380 В Потребляемая мощность: 23 кВт (MAX), 9 кВт (средняя)
2.Шкаф расстойки PM 6040FC (в виде подставки под печь) Печь и расстойка выполнены в едином стиле. Габариты: 1260 х 990 х 1430мм
3.Тестомесильная машина Hurakan HKN-M40SN2V Объем дежи (фиксированной): 40 л (20 кг теста) Мощность двигателя: 3 кВт Количество скоростей: 2 Напряжение: 220 В Габариты: 840 x 480 х 1000 мм Вес: 155 кг