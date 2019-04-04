Печь Panemor PM50 G-F (газовая, ротационная)

Описание товара

НОВАЯ РОТАЦИОННАЯ ПЕЧЬ PANEMOR РМ50 G-F (2018 г.в.)

Размер противня - 530x650 мм

Количество противней - 12

Площадь выпечки - 5,4 кв.м.

Расстояние между противнями - 100 мм

Мощность подключения - 32 кВт (MAX)

Габариты (ШxДxВ) - 1220x1840x1865 мм

В стоимость входит газовая горелка

Цена: 650 000 руб.



Дополнительно к печи имеется:

4 тележки + 48 противней (алюминий)

Стоимость полного комплекта с учетом доставки – 770 000 руб.



Особенности:

Конструкция печи имеет ребра жесткости по всему периметру корпуса и опорную плиту.

Компактный поперечный съёмный теплообменник.

Рабочая камера печи имеет восьмигранную форму.

Стандартная система крепления тележек на нижней платформе.

Наличие регулируемых шиберных блоков, расположенных вертикально по всей длине боковой стенки внутренней камеры позволяет равномерно подавать горячий воздух на тестовые заготовки по всей плоскости, это гарантирует максимальную равномерность выпечки на любом ассортименте. При этом уникальная конструкция системы рассчитана на большой объем и низкую скорость воздушного потока, что создает высокую температуру в нижней части противней, так необходимую для качественной выпечки.

Печь оснащена двумя парогенераторами. Два парогенератора, правильное распределение впрыска воды на парогенераторы в четырех точках пекарской камеры, не только гарантирует равномерное покрытие глянцем хлебобулочных или кондитерских изделий, но и требует меньше воды для создания мелкодисперсного пара, а значит, печь практически не теряет температуру во время цикла ошпарки продукта.

Печь оснащена регулируемыми ножками. Любые неудобства при установке печи на неровном полу или платформе легко устраняются поворотом ножки.

Большое окно в двери, включающее теплоотражающее стекло, и эффективное внутреннее освещение позволяют наблюдать за процессом выпечки внутри печи.

Горелки расположены на боковой стороне печи, поэтому легко помещаются в узкие помещения.

Разборная конструкция (опция) печи позволяет занести её в любое помещение.