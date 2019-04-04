Подкрановые пути б.у.под мостовой кран г \ п 10-15т

Описание товара

Подкрановые пути из сварной двутавровой балки (630х250х10мм) + рельс Р-43. Вес 115кг \ м длина 12м, В наличии 96м \ п.











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