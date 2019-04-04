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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              37 000

              Подкрановые пути б.у.под мостовой кран г \ п 10-15т

              Телефон
              +79221877771
              Продавец
              СОНЭК-Урал
              0
              Описание товара
              Подкрановые пути из сварной двутавровой балки (630х250х10мм) + рельс Р-43. Вес 115кг \ м длина 12м, В наличии 96м \ п.



               

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