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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              600 000

              Каркас ангара 12х18х7.2м под кран-балку г \ п 3.2т

              Телефон
              +79221877771
              Продавец
              СОНЭК-Урал
              0
              Описание товара
              г. Дегтярск ул. Вязовая 1Д

              Металлоконструкции с гос.резерва, не монтировались. Тех. документация прилагается.

              Каркас ангара 12х18х7.2м (в коньке 8.2м), под кран-балку г \ п 3.2т).

              - Ригели из балки 45 4шт

              - Колонны из балки 30 8шт

              - Подкрановые пути из балки 36М дл. 12м 4шт

              - Прогоны из швеллера 140х60х5мм, дл. 6м 52шт

              Вес конструкции: 14т.



               

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