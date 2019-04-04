Каркас ангара 12х18х7.2м под кран-балку г \ п 3.2т

Описание товара

г. Дегтярск ул. Вязовая 1Д



Металлоконструкции с гос.резерва, не монтировались. Тех. документация прилагается.



Каркас ангара 12х18х7.2м (в коньке 8.2м), под кран-балку г \ п 3.2т).



- Ригели из балки 45 4шт



- Колонны из балки 30 8шт



- Подкрановые пути из балки 36М дл. 12м 4шт



- Прогоны из швеллера 140х60х5мм, дл. 6м 52шт



Вес конструкции: 14т.











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