Заполните обязательные поля вашего профиля.
Перейти в личный кабинет.
Выберите город
Выбрать местоположение
Частным лицам
Создать аккаунт
Разместить объявление
Разместить резюме
Найти товар или услугу
Найти работу
Оставить отзыв о компании
Компаниям и предпринимателям
Создать профиль компании
Разместить товары и услуги
Опубликовать вакансии
Найти сотрудников
Взаимодействовать с клиентами
Помощь
#Намневсёравно
Регистрация
Вход
Вход
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Найти
Вход
Регистрация
Выберите город
Выбрать местоположение
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Помощь
О сайте
COVID-19
#Намневсёравно
Загрузка меню
показать всё
Узнать больше о BEGETON
Энциклопедия BEGETON
Торговая площадка
Частные объявления
Работа
Компании
Персоны
Скидки и акции
Загрузка меню
перейти
-
|
-
|
-
BEGETON | ART
Торговая площадка
СОНЭК-Урал
Каркас ангара 12х18х7.2м под кран-балку г \ п 3.2т
Добавлено
04.04.2019
600 000
Сделать заказ
Каркас ангара 12х18х7.2м под кран-балку г \ п 3.2т
Телефон
+79221877771
Продавец
СОНЭК-Урал
0
Описание товара
г. Дегтярск ул. Вязовая 1Д
Металлоконструкции с гос.резерва, не монтировались. Тех. документация прилагается.
Каркас ангара 12х18х7.2м (в коньке 8.2м), под кран-балку г \ п 3.2т).
- Ригели из балки 45 4шт
- Колонны из балки 30 8шт
- Подкрановые пути из балки 36М дл. 12м 4шт
- Прогоны из швеллера 140х60х5мм, дл. 6м 52шт
Вес конструкции: 14т.
Ознакомиться с полным ассортиментом товаров нашей компании можно пройдя по ссылке: ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН.
Организуем доставку попутным автомобильным транспортом по РФ и СНГ.
Скидки от объема!
Другие товары компании
показать все
Пользовательское соглашение
Лицензионное соглашение
О сайте
Реквизиты
Помощь
Техническая поддержка
© 2020 BEGETON
«Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
Скачать
с Google Play
Скачать
с App Store