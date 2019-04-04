Металлоконструкции, металлопрокат лежалые и Б.У

Описание товара

Двутавровая балка:



Двутавровая балка 40Б1 ГОСТ 26020-83 Б/У длина 11м 3т







Двутавровая балка 45Б2 ГОСТ 26020-83 Б/У длина 10-11м 6т







Двутавровая балка 50Б1 сварная Б/У (500х160х12.5х10мм) длина 6,9,12м 11т







Двутавровая балка 70Б1 сварная новая (700х240х20х12мм) длина 4.5м 100т







Двутавровая балка 40К1 СТО АСЧМ 20-93 Б/У длина 12м 20т







Двутавровая балка 40К4 СТО АСЧМ 20-93 Б/У длина 12м 14т







Двутавровая балка 40К5 СТО АСЧМ 20-93 Б/У длина 12м 30т







Двутавровая балка 40Ш1 СТО АСЧМ 20-93 Б/У длина 6-12м 14.5т







Каркасы ангаров,модульные зд-я:



Каркас ангара 12х18х7.2м новый под подвесную кран-балку 3.2т 1шт







Каркас ангара 12х48х7.2м новый под подвесную кран-балку 3.2т 1шт







Уголок, швеллер:



Уголок 90х8мм новый длина 2.4м 20т







Швеллер 24У новый длина 6м 0.6т







Кран-балки,подкрановые пути,мостовые краны:



Кран-балка 16.5м г \ п 5тн Б/У опорная, без тельфера 1шт







Кран-балка 16.5м г \ п 5тн Б/У опорная, голая 1шт







Мостовой кран 16.5м г \ п 15тн Б/У полный комплект 1шт







Подкрановые пути под мостовой кран г \ п 10-15тн Б/У балка св. (630х250х10мм) + рельс Р-43 13т







Фермы,колонны:



Колонны для ангара из балки 26К новые выс. 6 м 200шт







Колонны для ангара из балки 26К новые выс. 4 м 100шт







Болты М22х100 с гайкой и шайбой новые 20т











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