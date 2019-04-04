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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              17 500

              CobraConnex Rider

              Телефон
              +74957261700
              Продавец
              АСКСити
              0
              Описание товара
              Абонентская плата 13515 руб. в год.

              Систему характеризует оптимальное соотношение цены, надежности и функциональности. Высокий уровень защиты автомобиля достигается за счет применения нескольких степеней защиты автомобиля и возможностью его оперативного обнаружения.

              COBRA CONNEX Rider рекомендован для автомобилей, не имеющих функции дистанционного открытия центрального замка.

               

              Официальная аккредитация правоохранительными органами, высокоточное GPS слежение, глобальное покрытие GSM и GPRS.

               Повышенный уровень безопасности, дистанционное включение / выключение режима"охрана".

               Дистанционная блокировка двигателя при угоне, система Anti-Hijack, тревожная кнопка.

               Услуги 365/ 24/7, сеть диспетчерских центров в Европе, история событий.

               Автоматическая проверка состояния системы, резервное питание блока СПК, автопостановка в режим"охрана"

               Одобрено ведущими мировыми автопроизводителями
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