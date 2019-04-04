CobraConnex Rider

Описание товара

Абонентская плата 13515 руб. в год.



Систему характеризует оптимальное соотношение цены, надежности и функциональности. Высокий уровень защиты автомобиля достигается за счет применения нескольких степеней защиты автомобиля и возможностью его оперативного обнаружения.



COBRA CONNEX Rider рекомендован для автомобилей, не имеющих функции дистанционного открытия центрального замка.







Официальная аккредитация правоохранительными органами, высокоточное GPS слежение, глобальное покрытие GSM и GPRS.



Повышенный уровень безопасности, дистанционное включение / выключение режима"охрана".



Дистанционная блокировка двигателя при угоне, система Anti-Hijack, тревожная кнопка.



Услуги 365/ 24/7, сеть диспетчерских центров в Европе, история событий.



Автоматическая проверка состояния системы, резервное питание блока СПК, автопостановка в режим"охрана"



Одобрено ведущими мировыми автопроизводителями