Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              12 500

              Black Bug 71F

              Телефон
              +74957261700
              Продавец
              АСКСити
              0
              Описание товара
              Black Bug 71F надежно защищает автомобиль от захвата. При работающем двигателе после каждого открытия двери со стороны водителя система производит опознавание метки. Режим проверки включается при нажатии на педаль тормоза. Если метка не будет обнаружена, то противоугонная система включит световые и звуковые сигналы тревоги и заблокирует работу двигателя. В комплекте 2 метки, ферритовая антенна. 

              Управление системой

              Управление с помощью метки-транспондера 
              Диалоговое опознавание метки по технологии DID
              Автоматическое отключение блокировок после опознавания транспондера
              Автоматическое включение блокировок после выключения зажигания
              Защита от угона и захвата автомобиля

              Блокировка работы двигателя при помощи дистанционно управляемого реле HOOK-UP
              Контрольное опознание транспондера после открытия двери водителя
              Безопасный (прерывистый) способ блокировки работы двигателя
              AntiHiJack (пассивная защита от захвата)
              Выбор алгоритма защиты от захвата автомобиля
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store