Описание товара

Black Bug 71F надежно защищает автомобиль от захвата. При работающем двигателе после каждого открытия двери со стороны водителя система производит опознавание метки. Режим проверки включается при нажатии на педаль тормоза. Если метка не будет обнаружена, то противоугонная система включит световые и звуковые сигналы тревоги и заблокирует работу двигателя. В комплекте 2 метки, ферритовая антенна.



Управление системой



Управление с помощью метки-транспондера

Диалоговое опознавание метки по технологии DID

Автоматическое отключение блокировок после опознавания транспондера

Автоматическое включение блокировок после выключения зажигания

Защита от угона и захвата автомобиля



Блокировка работы двигателя при помощи дистанционно управляемого реле HOOK-UP

Контрольное опознание транспондера после открытия двери водителя

Безопасный (прерывистый) способ блокировки работы двигателя

AntiHiJack (пассивная защита от захвата)

Выбор алгоритма защиты от захвата автомобиля