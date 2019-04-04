Описание товара

Обновлённая сигнализация Pandect X-1800 BT оснащённая GSM/GPRS, Bluetooth 4.2, 2xCAN, портами IMMO-KEY, вышла на замену популярной системе Pandect X-1800. Основное отличие состоит в"железе" и комплектации. За основу взят бестселлер Pandect X-1900 BT, из базового блока был исключен GPS/ГЛОНАСС-приемник и дополнительный акселерометр, а также в данной комплектации отсутствует сирена Pandora PS-330 и релейный модуль RMD-5M. По остальным параметрам обе системы сопоставимы.



Новая аппаратная платформа, построена на современном процессоре STM32F413 с уникальными алгоритмами работы, позволила добиться рекордно низких показателей энергопотребления. С полностью работающим функционалом в режиме"охрана", при активном GPRS соединении с сервером, потребление составляет 10 мА! и по этому параметру является безальтернативной полнофункциональной охранно-телеметрической системой не имеющей аналогов на рынке.



Особое внимание при разработке уделено удобству и эргономике монтажа, что избавит от лишних операций разборки-сборки элементов салона и уменьшит количество возможных проблем при монтаже охранно-сервисной системы на автомобиль. Широкие возможности по подключению. Это абсолютно универсальная система, которую можно установить как и на самый современный и сложный автомобиль с большим количеством цифровых шин, так и на абсолютно аналоговую машину, в Pandect X-1800 BT увеличелось колличество таймерных каналов, теперь их стало на 5 больше, чем в предшественнике, а на самом блоке появился отдельный разъем для подключения релейного модуля запуска RMD-5. В новинке два таймерных канала имеют возможность переключения на положительную полярность нагрузочной способностью до 0,25 А. Благодаря этому, на абсолютное большинство популярных в России современных автомобилей Pandect X-1800 BT может быть подключена полнофункционально, используя лишь цифровые интерфейсы и слаботочные линии (без использования силовых аналоговых реле).



Сигнализация с автозапуском Pandect X-1800 BT поддерживает работу с мобильными приложениями, включая возможности управления системой со смартфона по Bluetooth-интерфейсу при отсутствии привычного GPRS-соединения или просто на близком (менее 50 метров) расстоянии от автомобиля. Работа приложения смартфона автоматически переключается на приоритетный вид связи, в соответствии с заданными владельцем настройками. Кроме того, смартфон с установленным приложением способен работать и как «метка владельца», позволяя организовывать удобные Hands-Free алгоритмы управления охранной системы автомобиля, не требуя абсолютно никаких манипуляций от владельца. Для реализации автоматического и дистанционного запуска двигателя охранная система получила специализированный порт IMMO-KEY, который дает возможность использовать все без исключения новые алгоритмы обходы штатных иммобилайзеров, включая требующие процедур сервиса Pandora CLONE, которые компания Аларм Трэйд предоставляет, абсолютно бесплатно, причем без ограничений по маркам, моделям или интерфейсам подключения.