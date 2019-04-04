Бытовки, бани

Описание товара

Несущий каркас изделия выполнен из металлического уголка размером (не менее) 63х63 и металлической профилированной трубы размером 80х80 (не менее) или на основе деревянного бруса 150х100 в зависимости от изделия.



Внутренний каркас выполнен из доски 100х30 мм(не менее) и горизонтальных обвязок.



Утепление-минеральная вата,толщина утепления 100 мм, что приравнивается к зимнему. Утепление по всему периметру.

Дверь металлическая собственного производства с врезным замком Российского производства.



Наружняя отделка проф лист,имитация бруса, блок хаус



Внутренняя отделка проф лист,имитация бруса,вагонка,мдф панель,пвх панель,возможна по вашему желанию.



Поможем организовать доставку до Вашего участка



Работа с организациями и частными лицами,договор.