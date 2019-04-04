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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              190 600

              Бытовки, бани

              Телефон
              +79227987732
              Продавец
              Два медведя
              0
              Описание товара
              Несущий каркас изделия выполнен из металлического уголка размером (не менее) 63х63 и металлической профилированной трубы размером 80х80 (не менее) или на основе деревянного бруса 150х100 в зависимости от изделия.

              Внутренний каркас выполнен из доски 100х30 мм(не менее) и горизонтальных обвязок.

              Утепление-минеральная вата,толщина утепления 100 мм, что приравнивается к зимнему. Утепление по всему периметру.
              Дверь металлическая собственного производства с врезным замком Российского производства.

              Наружняя отделка проф лист,имитация бруса, блок хаус

              Внутренняя отделка проф лист,имитация бруса,вагонка,мдф панель,пвх панель,возможна по вашему желанию.

              Поможем организовать доставку до Вашего участка

              Работа с организациями и частными лицами,договор.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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