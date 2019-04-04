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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              838 000

              Вагон дом на шасси в наличие

              Телефон
              +79227987732
              Продавец
              Два медведя
              0
              Описание товара
              Габаритные размеры 8х2,4 м
              Комплектация: Жилой на 8 мест
              - кровати двухъярусные - 4 шт
              - стол прикроватный - 2 шт
              - шкаф для одежды - 4 шт
              - обогреватель конвекторный - 3 шт
              - умывальник с водонагревателем - 1 шт
              - стол кухонный - 1 шт
              - межкомнатные перегородки с дверью - 3 шт
              - окно 60х80 см - 3 шт
              полный пакет электрики
              Внутренняя отделка МДФ панель, внешняя отделка профлист, цвет синий.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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