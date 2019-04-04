Вагон дом на шасси в наличие

Описание товара

Габаритные размеры 8х2,4 м

Комплектация: Жилой на 8 мест

- кровати двухъярусные - 4 шт

- стол прикроватный - 2 шт

- шкаф для одежды - 4 шт

- обогреватель конвекторный - 3 шт

- умывальник с водонагревателем - 1 шт

- стол кухонный - 1 шт

- межкомнатные перегородки с дверью - 3 шт

- окно 60х80 см - 3 шт

полный пакет электрики

Внутренняя отделка МДФ панель, внешняя отделка профлист, цвет синий.