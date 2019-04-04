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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
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              Баня

              Телефон
              +79227987732
              Продавец
              Два медведя
              0
              Описание товара
              Готовая баня в наличии, 3 секции: (комната отдыха \ моечная \ парная) + двойной пол со сливом предусмотрен как в моечном, так и в парном отделении

              Габаритные размеры (Длина \ Ширина \ Высота): 6 х 2,5 х 2,75 м. 
              Посмотреть баню можно на территории нашей производственной базы. 
              Произв. база: п. Белый Яр, переулок Манежный 11
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