Описание товара

Готовая баня в наличии, 3 секции: (комната отдыха \ моечная \ парная) + двойной пол со сливом предусмотрен как в моечном, так и в парном отделении



Габаритные размеры (Длина \ Ширина \ Высота): 6 х 2,5 х 2,75 м.

Посмотреть баню можно на территории нашей производственной базы.

Произв. база: п. Белый Яр, переулок Манежный 11