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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              12 320

              Лючки напольные Периметр

              Телефон
              +79219410897
              Продавец
              Best-Luki
              0
              Описание товара
              Материал Алюминий
              Толщина профиля5 мм
              Заполнение дверцыОтсутствует
              Метод сборкиАргонно- дуговая сварка, клепка
              Тип фиксации Собственным весом, запатентованной конструкцией петли
              Срок производства2 раб/дня
              Цена от: 12 320.00 руб.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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