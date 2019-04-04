ЛЮКИ НАПОЛЬНЫЕ ПРЕМИУМ SMALL

Описание товара

ОСОБЕННОСТИ:



Крышку люка следует облегчать при монтаже, к примеру: использовать пенобетон, ячеистый бетон, можно использовать пеноплекс 2 и 4см. Заливка крышки люка в полном объеме бетонной смесью/цементом, увеличивает вес крышки люка.

Дополнительные опции: дополнительные узлы подъема, дополнительные усилие, угловые фиксаторы.

Размеры до 800х800 включительно исполняются в профиле высотой 50 мм, размерами более 800х800 — в высоте 54 мм. Материал алюминиевый профиль сложной формы, толщиной 3-4 мм

Метод сборкиаргонно-дуговая сварка

Заполнение дверцыотсутствует

Ширина профиля50мм

Толщина профиля3-4мм

Срок производства2 раб/дн