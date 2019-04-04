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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              1 310

              ЛЮКИ НАПОЛЬНЫЕ ПРЕМИУМ SMALL

              Телефон
              +79219410897
              Продавец
              Best-Luki
              0
              Описание товара
              ОСОБЕННОСТИ:

              Крышку люка следует облегчать при монтаже, к примеру: использовать пенобетон, ячеистый бетон, можно использовать пеноплекс 2 и 4см. Заливка крышки люка в полном объеме бетонной смесью/цементом, увеличивает вес крышки люка.
              Дополнительные опции: дополнительные узлы подъема, дополнительные усилие, угловые фиксаторы.
              Размеры до 800х800 включительно исполняются в профиле высотой 50 мм, размерами более 800х800 — в высоте 54 мм. Материал алюминиевый профиль сложной формы, толщиной 3-4 мм
              Метод сборкиаргонно-дуговая сварка
              Заполнение дверцыотсутствует
              Ширина профиля50мм
              Толщина профиля3-4мм
              Срок производства2 раб/дн
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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