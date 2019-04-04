В разборе Nissan Almera Classic B10 1.6 МКПП

Описание товара

Ниссан Альмера Классик б10



Наша компания находится по адресу г. Ижевск ул. Олега Кошевого 2/2



Отправляем запчасти по России любыми транспортными компаниями.



В наличии такие запчасти как:



Двери, бампера, крылья, капоты, радиаторы, фары, фонари запчасти подвески (рычаги, амортизаторы), запчасти двигателя, АКПП и МКПП и т.д.



Стоимость запчасти зависит от её состояния и не является фиксированной.



Для того, чтобы узнать всю информацию о нашем авторазборе нажмите на название нашего магазина (синяя ссылка) в разделе «О компании»



Работаем для вас 6 дней в неделю, без обеда и выходных.



График работы ПН-ПТ с 7:00 до 18:00 (по Москве) СБ с 9:00 до 16:00 (по Москве)