Легковой прицеп Викинг 716102 (самосвал)

Прицеп бортовой с самосвальной платформой, одноосный. Предназначен для перевозки грузов общего назначения, мототехники, квадроциклов.
Рама прицепа с самосвальной системой.
Борта прицепа выполнены из оцинкованного листа толщиной 1 мм. Передний и задний борта прицепа открываются.
Подвеска прицепа рессорная c гидравлическими амортизаторами.
Пол платформы выполнен из влагостойкой фанеры с сеткой толщиной 9 мм.
По желанию покупателя прицеп может быть укомплектован дополнительным оборудованием: подкатное колесо, кронштейн с лебедкой, запаска.
Разрешенная максимальная масса, кг: 750
Масса без нагрузки, кг: 240
Грузоподъемность, кг: 510
Длина, мм: 3760
Ширина, мм: 1980
Высота, мм: 900
Внутренние размеры платформы (с тентом), мм: 2500*1500*290(1420)
Колея колес, мм: 1785
Прицеп можно приобрести без колес!
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