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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              56 000

              Легковой прицеп Викинг 716102 (самосвал)

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Прицеп, для, перевозки, квадроцикла., Легковой, прицеп, с, тентом.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
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              Описание товара


              Прицеп бортовой с самосвальной платформой, одноосный. Предназначен для перевозки грузов общего назначения, мототехники, квадроциклов.

              Рама прицепа с самосвальной системой.

              Борта прицепа выполнены из оцинкованного листа толщиной 1 мм. Передний и задний борта прицепа открываются.

              Подвеска прицепа рессорная c гидравлическими амортизаторами.

              Пол платформы выполнен из влагостойкой фанеры с сеткой толщиной 9 мм.

              По желанию покупателя прицеп может быть укомплектован дополнительным оборудованием: подкатное колесо, кронштейн с лебедкой, запаска.

              Разрешенная максимальная масса, кг: 750

              Масса без нагрузки, кг: 240

              Грузоподъемность, кг: 510

              Длина, мм: 3760

              Ширина, мм: 1980

              Высота, мм: 900

              Внутренние размеры платформы (с тентом), мм: 2500*1500*290(1420)

              Колея колес, мм: 1785

              Прицеп можно приобрести без колес!

              У нас большой выбор прицепов и запчастей практически к любым моделям прицепов! Аренда прицепов!

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