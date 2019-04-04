Легковой прицеп Викинг 716102 (самосвал)

Описание товара





Прицеп бортовой с самосвальной платформой, одноосный. Предназначен для перевозки грузов общего назначения, мототехники, квадроциклов.

Рама прицепа с самосвальной системой.

Борта прицепа выполнены из оцинкованного листа толщиной 1 мм. Передний и задний борта прицепа открываются.

Подвеска прицепа рессорная c гидравлическими амортизаторами.

Пол платформы выполнен из влагостойкой фанеры с сеткой толщиной 9 мм.

По желанию покупателя прицеп может быть укомплектован дополнительным оборудованием: подкатное колесо, кронштейн с лебедкой, запаска.

Разрешенная максимальная масса, кг: 750

Масса без нагрузки, кг: 240

Грузоподъемность, кг: 510

Длина, мм: 3760

Ширина, мм: 1980

Высота, мм: 900

Внутренние размеры платформы (с тентом), мм: 2500*1500*290(1420)

Колея колес, мм: 1785

Прицеп можно приобрести без колес!

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