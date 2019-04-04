Легковой прицеп Аляска"Фермер плюс" с трапом

Описание товара

Грузоподъемность и масса, кг

Полная масса: 750

Масса груза: 515

Снаряженная масса: 235





Подвеска: рессорная

Шины: 175/70 R13





Размер кузова, мм

Длина: 2500

Ширина: 1360

Высота: 340





Габаритные размеры, мм

Длина: 4000

Ширина: 18600

Высота: 340





Описание:





Возможности прицепа не только в перевозке груза, но и благодаря задним сходням (трапу) позволяет легко погрузить Квадрацикл и другую мототехнику. Очень удобно в отличии от «самосвала», когда кузов прицепа постоянно бьется при закатывании техники.

Трап легко раскладывается и складывается, всего нужно отстегнуть две защелки.

Установлена рессорная подвеска.





Алюминиевая обшивка создает красивый, эстетичный внешний вид. Легко заменяется в случае механических повреждений.

В кузове установлены петли для крепления техники. Передний борт откидной.

На «V» образной части дышла имеется место под запасное колесо. Так же уже установлено подкатное колесо, которое облегчает процесс подкатывания зацепа и отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом