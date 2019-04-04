Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              93 000

              Легковой прицеп Аляска"Скала" двухосный с тентом

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Крупногаборитный, легковой, прицеп., Прицеп, для, перевозки, техники.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
              0
              Описание товара

              Грузоподъемность и масса, кг

              Полная масса: 1500

              Масса груза: 1150

              Снаряженная масса: 350


              Подвеска: рессорная

              Имеет две оси что увеличивает грузоподъемность и плавность хода

              Шины: 175/70 R13


              Размер кузова, мм

              Длина: 3000

              Ширина: 1600

              Высота: 340


              Габаритные размеры, мм

              Длина: 4000

              Ширина: 1860

              Высота: 340


              Тент в комплекте


              Описание:


              Прицеп имеет две оси, что увеличивает его грузоподъемность вдвое, а также улучшает плавность хода.


              Возможности прицепа не только в перевозке груза, но и благодаря задним сходням (трапу) позволяет легко погрузить квадроцикл либо снегоход, другую мототехнику. Очень удобно в отличии от «самосвала», когда кузов прицепа постоянно бьется при закатывании техники.

              Трап легко раскладывается и складывается, всего нужно отстегнуть две защелки.

              Установлена т рессорная подвеска.

              Аллюминиевая обшивка создает красивый, эстетичный внешний вид. Легко заменяется в случае механических повреждений.

              Оцинкованные крылья практичней пластика и не будут лопаться в сильные морозы.

              В кузове установлены петли для крепления техники. Передний борт откидной.

              На «V» образной части дышла имеется место под запасное колесо. Так же уже установлено подкатное колесо, которое облегчает процесс подкатывания зацепа и отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store