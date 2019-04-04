Легковой прицеп Аляска"Скала" двухосный с тентом

Грузоподъемность и масса, кг
Полная масса: 1500
Масса груза: 1150
Снаряженная масса: 350
Подвеска: рессорная
Имеет две оси что увеличивает грузоподъемность и плавность хода
Шины: 175/70 R13
Размер кузова, мм
Длина: 3000
Ширина: 1600
Высота: 340
Габаритные размеры, мм
Длина: 4000
Ширина: 1860
Высота: 340
Тент в комплекте
Описание:
Прицеп имеет две оси, что увеличивает его грузоподъемность вдвое, а также улучшает плавность хода.
Возможности прицепа не только в перевозке груза, но и благодаря задним сходням (трапу) позволяет легко погрузить квадроцикл либо снегоход, другую мототехнику. Очень удобно в отличии от «самосвала», когда кузов прицепа постоянно бьется при закатывании техники.
Трап легко раскладывается и складывается, всего нужно отстегнуть две защелки.
Установлена т рессорная подвеска.
Аллюминиевая обшивка создает красивый, эстетичный внешний вид. Легко заменяется в случае механических повреждений.
Оцинкованные крылья практичней пластика и не будут лопаться в сильные морозы.
В кузове установлены петли для крепления техники. Передний борт откидной.
На «V» образной части дышла имеется место под запасное колесо. Так же уже установлено подкатное колесо, которое облегчает процесс подкатывания зацепа и отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом.