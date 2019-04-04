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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              47 000

              Легковой прицеп Аляска Дачник

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Легковой, бортовой, прицеп., Прицеп, к, легковому, автомобилю.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
              0
              Описание товара

              Грузоподъемность и масса, кг

              Полная масса: 750

              Масса груза: 515

              Снаряженная масса: 235

              Подвеска:рессорная

              Шины: 175/70 R13



              Размер кузова, мм

              Длина: 2100

              Ширина: 1250

              Высота: 350


              Габаритные размеры, мм

              Длина: 3400

              Ширина: 1540

              Высота: 920


              Название прицепа говорит само за себя, легко подойдет для перевозки небольших грузов и мототехники.

              Отказавшись от «самосвала» кузов получился намного мощнее и надежней.

              Дуги в виде «домика» препятствует скоплению воды и снега на поверхности тента, что позволяет спокойно хранить прицеп на улице. Высота внутреннего пространства составляет 850мм в верхней точки и 700мм по углам. Если груз выше данных размеров то дуги и тент легко убираются.

              Алюминиевая обшивка создает красивый, эстетичный внешний вид. Легко заменяется в случае механических повреждений.

              На «V» образной части дышла имеется место под запасное колесо. Так же уже есть отверстия под крепления хомута для подкатного колеса или опорной стойки.

              Внутренний размер прицепа без труда вместит небольшой груз, но благодаря откидным передним и задним бортам, позволяет перевести более длинные грузы.

              Дно прицепа надежно выполнено из ламинированной влагостойкой фанеры, которая прослужит Вам долгие годы и легко заменяемо в случае износа.

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