Легковой прицеп Аляска Дачник

Описание товара

Грузоподъемность и масса, кг

Полная масса: 750

Масса груза: 515

Снаряженная масса: 235

Подвеска:рессорная

Шины: 175/70 R13









Размер кузова, мм

Длина: 2100

Ширина: 1250

Высота: 350





Габаритные размеры, мм

Длина: 3400

Ширина: 1540

Высота: 920





Название прицепа говорит само за себя, легко подойдет для перевозки небольших грузов и мототехники.

Отказавшись от «самосвала» кузов получился намного мощнее и надежней.

Дуги в виде «домика» препятствует скоплению воды и снега на поверхности тента, что позволяет спокойно хранить прицеп на улице. Высота внутреннего пространства составляет 850мм в верхней точки и 700мм по углам. Если груз выше данных размеров то дуги и тент легко убираются.

Алюминиевая обшивка создает красивый, эстетичный внешний вид. Легко заменяется в случае механических повреждений.

На «V» образной части дышла имеется место под запасное колесо. Так же уже есть отверстия под крепления хомута для подкатного колеса или опорной стойки.

Внутренний размер прицепа без труда вместит небольшой груз, но благодаря откидным передним и задним бортам, позволяет перевести более длинные грузы.

Дно прицепа надежно выполнено из ламинированной влагостойкой фанеры, которая прослужит Вам долгие годы и легко заменяемо в случае износа.