Легковой прицеп Аляска"фермер плюс 3м" с трапом

Грузоподъемность и масса, кг
Полная масса: 750
Масса груза: 515
Снаряженная масса: 235
Подвеска: рессорная
Шины: 175/70 R13
Размер кузова, мм
Длина: 3000
Ширина: 1360
Высота: 340
Габаритные размеры, мм
Длина: 4500
Ширина: 1860
Высота: 340
Описание:
Имеет длину кузова 3 м.
Возможности прицепа не только в перевозке груза, но и благодаря задним сходням (трапу) позволяет легко погрузить Квадрацикл и другую мототехнику. Очень удобно в отличии от «самосвала», когда кузов прицепа постоянно бьется при закатывании техники.
Трап легко раскладывается и складывается, всего нужно отстегнуть две защелки.
Установлена рессорная подвеска.
Алюминиевая обшивка создает красивый, эстетичный внешний вид. Легко заменяется в случае механических повреждений.
В кузове установлены петли для крепления техники. Передний борт откидной.
На «V» образной части дышла имеется место под запасное колесо. Так же уже установлено подкатное колесо, которое облегчает процесс подкатывания зацепа и отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом