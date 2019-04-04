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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              44 000

              Легковой прицеп Аляска Дачник с фанерным бортом

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Легковой, самосвальный, прицеп., Дачный, прицеп.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
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              Описание товара

              Грузоподъемность и масса, кг

              Полная масса: 750

              Масса груза: 515

              Снаряженная масса: 235

              Подвеска: резино-жгутовая/рессорная

              Шины: 175/70 R13


              Размер кузова, мм

              Длина: 2100

              Ширина: 1250

              Высота: 350


              Габаритные размеры, мм

              Длина: 3400

              Ширина: 1540

              Высота: 920


              Описание:


              Прицеп хорошо подойдет для перевозки небольших грузов, мототехники.

              Оснащен рессорной подвеской, что увеличило дорожный просвет и позволяет перевезти большой вес, а установленные амортизаторы создадут более плавный ход на неровностях дороги.

              Кузов прицепа имеет возможность опрокидывания («самосвал»), что позволит перевезти сыпучий материал и легко поможет разгрузить его.

              «V» образная часть дышла не только обеспечит надежность и управляемость прицепа, но и имеет возможность съема для экономии места в гараже или дачном участке.

              Прицеп обшит по кругу влагостойкой ламинированной фанерой ,что создает красивый внешний вид, и легко заменяемо в случае износа или повреждений.

              Внутренний размер прицепа без труда вместит небольшой груз, но благодаря откидным передним и задним бортам, позволяет перевести более длинные грузы.

              Дуги в виде «домика» препятствует скоплению воды и снега на поверхности тента, что позволяет спокойно хранить прицеп на улице. Высота внутреннего пространства составляет 850мм в верхней точки и 700мм по углам. Если груз выше данных размеров, то дуги и тент легко убираются.


              Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.

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