Легковой прицеп Аляска Дачник с фанерным бортом

Грузоподъемность и масса, кг
Полная масса: 750
Масса груза: 515
Снаряженная масса: 235
Подвеска: резино-жгутовая/рессорная
Шины: 175/70 R13
Размер кузова, мм
Длина: 2100
Ширина: 1250
Высота: 350
Габаритные размеры, мм
Длина: 3400
Ширина: 1540
Высота: 920
Описание:
Прицеп хорошо подойдет для перевозки небольших грузов, мототехники.
Оснащен рессорной подвеской, что увеличило дорожный просвет и позволяет перевезти большой вес, а установленные амортизаторы создадут более плавный ход на неровностях дороги.
Кузов прицепа имеет возможность опрокидывания («самосвал»), что позволит перевезти сыпучий материал и легко поможет разгрузить его.
«V» образная часть дышла не только обеспечит надежность и управляемость прицепа, но и имеет возможность съема для экономии места в гараже или дачном участке.
Прицеп обшит по кругу влагостойкой ламинированной фанерой ,что создает красивый внешний вид, и легко заменяемо в случае износа или повреждений.
Внутренний размер прицепа без труда вместит небольшой груз, но благодаря откидным передним и задним бортам, позволяет перевести более длинные грузы.
Дуги в виде «домика» препятствует скоплению воды и снега на поверхности тента, что позволяет спокойно хранить прицеп на улице. Высота внутреннего пространства составляет 850мм в верхней точки и 700мм по углам. Если груз выше данных размеров, то дуги и тент легко убираются.
Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.