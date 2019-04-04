Легковой прицеп Аляска Дачник с фанерным бортом

Описание товара

Грузоподъемность и масса, кг

Полная масса: 750

Масса груза: 515

Снаряженная масса: 235

Подвеска: резино-жгутовая/рессорная

Шины: 175/70 R13





Размер кузова, мм

Длина: 2100

Ширина: 1250

Высота: 350





Габаритные размеры, мм

Длина: 3400

Ширина: 1540

Высота: 920





Описание:





Прицеп хорошо подойдет для перевозки небольших грузов, мототехники.

Оснащен рессорной подвеской, что увеличило дорожный просвет и позволяет перевезти большой вес, а установленные амортизаторы создадут более плавный ход на неровностях дороги.

Кузов прицепа имеет возможность опрокидывания («самосвал»), что позволит перевезти сыпучий материал и легко поможет разгрузить его.

«V» образная часть дышла не только обеспечит надежность и управляемость прицепа, но и имеет возможность съема для экономии места в гараже или дачном участке.

Прицеп обшит по кругу влагостойкой ламинированной фанерой ,что создает красивый внешний вид, и легко заменяемо в случае износа или повреждений.

Внутренний размер прицепа без труда вместит небольшой груз, но благодаря откидным передним и задним бортам, позволяет перевести более длинные грузы.

Дуги в виде «домика» препятствует скоплению воды и снега на поверхности тента, что позволяет спокойно хранить прицеп на улице. Высота внутреннего пространства составляет 850мм в верхней точки и 700мм по углам. Если груз выше данных размеров, то дуги и тент легко убираются.





Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.