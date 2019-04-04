Прицеп для легкового автомобиля Аляска Стрела 1600

Описание товара

Грузоподъемность и масса, кг

Полная масса: 750

Масса груза: 515

Снаряженная масса: 235

Подвеска: рессорная

Шины: 175/70 R13





Размер кузова, мм

Длина: 3750

Ширина: 1600

Высота: 1600





Габаритные размеры, мм

Длина: 4550

Ширина: 2040

Высота: 2202





Описание:

Прицеп предназначен для перевозки квадроцикла, снегохода и других длинномерных грузов.

Установлен каркасный тент высотой 1.6м,что позволит легко погрузить технику и спасет её от «шалостей» погоды. В случае необходимости тент и каркас легко снимаются.

Нос прицепа выполнен в форме клина, что препятствует рикошету камней обратно в машину и уменьшает сопротивление прицепа при движении. В этом же месте и предусмотрено крепление под запасное колесо.

Прицеп оснащен рессорной подвеской.

Алюминиевая обшивка создает красивый, эстетичный внешний вид. Легко заменяется в случае механических повреждений.

В кузове установлены петли для крепления техники.

Так же уже установлено подкатное колесо, которое облегчает процесс подкатки, зацепа и отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом.

Оснащен трапом для легкой погрузки и разгрузки техники. Для раскладывания трапа достаточно отцепить две защелки.

Дно прицепа закрыто влагостойкой ламинированной фанерой , которая прослужит Вам долгие годы и легко заменяемо в случае износа.





Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.





Вторую ось можно поставить у нас на заказ. Это в 2 раза увеличивает грузоподъемность и устойчивость на дороге. Стоимость установки 17000 руб. с колесами.