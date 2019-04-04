Легковой прицеп Титан 7197-10-01.д.2м., борт 50 см

Описание товара

Грузоподъемность и масса, кг

Полная масса: 740

Масса груза: 510

Снаряженная масса: 235

Подвеска: рессорная

Тип рессоры: 4-листовая

Шины: 175/70 R13





Размер кузова, мм

Длина: 2000

Ширина: 1300

Высота борта : 500





Описание:





Прицеп эконом класса, длинной кузова 2 метра и шириной 1,3 метра, высота борта 500 мм, дуги и тент в комплекте! Популярен у дачников, рыболовов, охотников, чаще используется для хозяйственных нужд. Главное преимущество данного прицепа это его простота, легкость конструкции, ремонтопригодность. Многие пользователи дорабатывают его под специальные нужды (перевозка лодки, кадроцикла и др.).





Его преимущества: Возможность открытия переднего и заднего бортов, качественная оцинковка бортов, стандартная «Жигулевская» (ВАЗ 2108) ступица дает возможность установки широко используемых колес (разболтовка 4*98). V-образное дышло обеспечивает надежность конструкции, Рессорная подвеска сохраняет стабильную плавность хода при разной загруженности прицепа. В базовую комплектацию входит тент и дуги высотой 50 см.





Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.





Прицеп можно приобрести без тента, при этом стоимость прицепа уменьшится на 2000 руб.