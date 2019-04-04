Легковой прицеп Викинг 716101 иж(бюджет), выс.тент

Описание товара

Характеристики:

Грузоподъемность и масса, кг

Полная масса 750

Масса груза 540

Снаряженная масса 210





Подвеска рессорная

Шины 175/70 R13





Размер кузова, мм

Длина 2500

Ширина 1250

Высота 960









Габаритные размеры, мм

Длина 3760

Ширина 1730

Высота 1580

Самосвальный, передний задний борт откидные





Описание:





Прицеп с длиной кузова 2,5 метра, и шириной 1,25 метра, с тентом.





Прицеп бортовой с самосвальной платформой, одноосный. Предназначен для перевозки грузов общего назначения, мототехники.





Подвеска прицепа рессорная c гидравлическими амортизаторами. Пол платформы выполнен из влагостойкой фанеры с сеткой толщиной 9 мм. Рама прицепа качественно окрашена, борта оцинковка. Передний и задний борта откидные. Укомплектован каркасным тентом в виде"Домика" высотой 960 мм. в центре и 950 мм. по краям прицепа. Тент и каркас легко убрать что позволит перевозить на прицепе габаритный груз и мототехнику. Прицеп надежен, практичен, универсален и прост в обслуживании.





Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.