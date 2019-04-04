Легковой прицеп Викинг 716101 иж(бюджет), выс.тент

Характеристики:
Грузоподъемность и масса, кг
Полная масса 750
Масса груза 540
Снаряженная масса 210
Подвеска рессорная
Шины 175/70 R13
Размер кузова, мм
Длина 2500
Ширина 1250
Высота 960
Габаритные размеры, мм
Длина 3760
Ширина 1730
Высота 1580
Самосвальный, передний задний борт откидные
Описание:
Прицеп с длиной кузова 2,5 метра, и шириной 1,25 метра, с тентом.
Прицеп бортовой с самосвальной платформой, одноосный. Предназначен для перевозки грузов общего назначения, мототехники.
Подвеска прицепа рессорная c гидравлическими амортизаторами. Пол платформы выполнен из влагостойкой фанеры с сеткой толщиной 9 мм. Рама прицепа качественно окрашена, борта оцинковка. Передний и задний борта откидные. Укомплектован каркасным тентом в виде"Домика" высотой 960 мм. в центре и 950 мм. по краям прицепа. Тент и каркас легко убрать что позволит перевозить на прицепе габаритный груз и мототехнику. Прицеп надежен, практичен, универсален и прост в обслуживании.
Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.