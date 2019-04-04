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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              47 000

              Легковой прицеп Викинг 716101 иж(бюджет), выс.тент

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Легковой, прицеп., Самосвальный, прицеп.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
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              Описание товара

              Характеристики:

              Грузоподъемность и масса, кг

              Полная масса 750

              Масса груза 540

              Снаряженная масса 210


              Подвеска рессорная

              Шины 175/70 R13


              Размер кузова, мм

              Длина 2500

              Ширина 1250

              Высота 960



              Габаритные размеры, мм

              Длина 3760

              Ширина 1730

              Высота 1580

              Самосвальный, передний задний борт откидные


              Описание:


              Прицеп с длиной кузова 2,5 метра, и шириной 1,25 метра, с тентом.


              Прицеп бортовой с самосвальной платформой, одноосный. Предназначен для перевозки грузов общего назначения, мототехники.


              Подвеска прицепа рессорная c гидравлическими амортизаторами. Пол платформы выполнен из влагостойкой фанеры с сеткой толщиной 9 мм. Рама прицепа качественно окрашена, борта оцинковка. Передний и задний борта откидные. Укомплектован каркасным тентом в виде"Домика" высотой 960 мм. в центре и 950 мм. по краям прицепа. Тент и каркас легко убрать что позволит перевозить на прицепе габаритный груз и мототехнику. Прицеп надежен, практичен, универсален и прост в обслуживании.


              Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.

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