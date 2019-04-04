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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              38 000

              Легковой прицеп Титан 7171-10, 2 м с низким бортом

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Легковой, прицеп., Дачный, прицеп.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
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              Описание товара

              Грузоподъемность и масса, кг

              Полная масса: 740

              Масса груза: 550

              Снаряженная масса: 190


              Подвеска: рессорная

              Тип рессоры: 4-листовая

              Шины: 175/70 R13


              Размер кузова, мм

              Длина: 2000

              Ширина: 1300

              Высота борта : 350


              Прицеп эконом класса, длинной кузова 2 метра и шириной 1,3 метра, высота борта 350 мм., дуги и тент в комплекте! Популярен у дачников, рыболовов, охотников, чаще используется для хозяйственных нужд. Главное преимущество данного прицепа это его простота, легкость конструкции, ремонтопригодность. Многие пользователи дорабатывают его под специальные нужды (перевозка лодки, кадроцикла и др.).


              Его преимущества: Возможность открытия переднего и заднего бортов, качественная оцинковка бортов, стандартная «Жигулевская» (ВАЗ 2108) ступица дает возможность установки широко используемых колес (разболтовка 4*98). V-образное дышло обеспечивает надежность конструкции, Рессорная подвеска сохраняет стабильную плавность хода при разной загруженности прицепа. В базовую комплектацию входит тент и дуги высотой 30 см.

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