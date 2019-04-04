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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              43 000

              Легковой прицеп Титан 7171-10.4, 2,5 м низкий борт

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Прицеп, к, легковому, автомобилю., Бюджетный, легковой, прицеп.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
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              Описание товара

              Грузоподъемность и масса, кг

              Полная масса: 740

              Масса груза: 510

              Снаряженная масса: 235


              Подвеска: рессорная

              Тип рессоры: 4-листовая

              Шины: 175/70 R13



              Размер кузова, мм

              Длина: 2500

              Ширина: 1300

              Высота борта : 350


              Описание:


              Длинна прицепа составляет 2500мм, а ширина 1350мм., высота борта 350 мм, дуги и тент в комплекте!

              Средне размерный прицеп стал доступен по небольшой цене. Оснащен рессорной подвеской. Комплектация из оцинкованных бортов, высотой 350мм + дуги(тент) 350мм. За счет простоты конструкции прицеп получился довольно легок для своего размера, его легко потянет за собой та же лада"7".


              Его преимущества: Возможность открытия переднего и заднего бортов, качественная оцинковка бортов, стандартная «Жигулевская» (ВАЗ 2108) ступица дает возможность установки широко используемых колес (разболтовка 4*98). V-образное дышло обеспечивает надежность конструкции, Рессорная подвеска сохраняет стабильную плавность хода при разной загруженности прицепа.

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