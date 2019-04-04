Легковой прицеп Титан 7171-10.4, 2,5 м низкий борт

Описание товара

Грузоподъемность и масса, кг

Полная масса: 740

Масса груза: 510

Снаряженная масса: 235





Подвеска: рессорная

Тип рессоры: 4-листовая

Шины: 175/70 R13









Размер кузова, мм

Длина: 2500

Ширина: 1300

Высота борта : 350





Описание:





Длинна прицепа составляет 2500мм, а ширина 1350мм., высота борта 350 мм, дуги и тент в комплекте!

Средне размерный прицеп стал доступен по небольшой цене. Оснащен рессорной подвеской. Комплектация из оцинкованных бортов, высотой 350мм + дуги(тент) 350мм. За счет простоты конструкции прицеп получился довольно легок для своего размера, его легко потянет за собой та же лада"7".





Его преимущества: Возможность открытия переднего и заднего бортов, качественная оцинковка бортов, стандартная «Жигулевская» (ВАЗ 2108) ступица дает возможность установки широко используемых колес (разболтовка 4*98). V-образное дышло обеспечивает надежность конструкции, Рессорная подвеска сохраняет стабильную плавность хода при разной загруженности прицепа.