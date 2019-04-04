Прицеп подкат для транспортировки автомобиля

Этот прицеп - более бюджетная версия «автовоза», но не уступающая в качестве.
Предназначен для транспортировки автомобиля методом частичной погрузки.
Основа сделана из качественного металла. Оснащен поворотной платформой, что уменьшает радиус поворота автопоезда.
Имеется лебедка для затягивания автомобиля и сходни, которые удобно расположились на «V» образном дышле прицепа.
Так же уже есть отверстия под крепления хомута для подкатного колеса или опорной стойки.
Не требует дополнительных разрешений и считается легковым прицепом.
Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.