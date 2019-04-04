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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              59 000

              Прицеп подкат для транспортировки автомобиля

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Прицеп, эвакуатор., Прицеп, для, перевозки, легковых, автомобилей.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
              0
              Описание товара

              Этот прицеп - более бюджетная версия «автовоза», но не уступающая в качестве.

              Предназначен для транспортировки автомобиля методом частичной погрузки.

              Основа сделана из качественного металла. Оснащен поворотной платформой, что уменьшает радиус поворота автопоезда.

              Имеется лебедка для затягивания автомобиля и сходни, которые удобно расположились на «V» образном дышле прицепа.

              Так же уже есть отверстия под крепления хомута для подкатного колеса или опорной стойки.

              Не требует дополнительных разрешений и считается легковым прицепом.


              Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.

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