Прицеп подкат для транспортировки автомобиля

Описание товара

Этот прицеп - более бюджетная версия «автовоза», но не уступающая в качестве.

Предназначен для транспортировки автомобиля методом частичной погрузки.

Основа сделана из качественного металла. Оснащен поворотной платформой, что уменьшает радиус поворота автопоезда.

Имеется лебедка для затягивания автомобиля и сходни, которые удобно расположились на «V» образном дышле прицепа.

Так же уже есть отверстия под крепления хомута для подкатного колеса или опорной стойки.

Не требует дополнительных разрешений и считается легковым прицепом.





Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.