Легковой прицеп Аляска"дачник" (бюджет)

Описание товара

Грузоподъемность и масса, кг

Полная масса: 750

Масса груза: 515

Снаряженная масса: 235

Подвеска: рессорная

Шины: 175/70 R13





Размер кузова, мм

Длина: 2000

Ширина: 1250

Высота: 400





Габаритные размеры, мм

Длина: 3400

Ширина: 1540

Высота: 920





Прицеп хорошо подойдет для перевозки небольших грузов, мототехники.

Оснащен рессорной подвеской, что увеличило дорожный просвет и позволяет перевезти большой вес, а установленные амортизаторы создадут более плавный ход на неровностях дороги.

«V» образная часть дышла не только обеспечит надежность и управляемость прицепа.

Прицеп обшит по кругу влагостойкой ламинированной фанерой ,что создает красивый внешний вид, и легко заменяемо в случае износа или повреждений.

Дуги в виде «домика» препятствует скоплению воды и снега на поверхности тента, что позволяет спокойно хранить прицеп на улице.





Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.