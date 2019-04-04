Легковой прицеп Аляска"дачник" (бюджет)

Грузоподъемность и масса, кг
Полная масса: 750
Масса груза: 515
Снаряженная масса: 235
Подвеска: рессорная
Шины: 175/70 R13
Размер кузова, мм
Длина: 2000
Ширина: 1250
Высота: 400
Габаритные размеры, мм
Длина: 3400
Ширина: 1540
Высота: 920
Прицеп хорошо подойдет для перевозки небольших грузов, мототехники.
Оснащен рессорной подвеской, что увеличило дорожный просвет и позволяет перевезти большой вес, а установленные амортизаторы создадут более плавный ход на неровностях дороги.
«V» образная часть дышла не только обеспечит надежность и управляемость прицепа.
Прицеп обшит по кругу влагостойкой ламинированной фанерой ,что создает красивый внешний вид, и легко заменяемо в случае износа или повреждений.
Дуги в виде «домика» препятствует скоплению воды и снега на поверхности тента, что позволяет спокойно хранить прицеп на улице.
Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.