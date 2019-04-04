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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              49 000

              Легковой прицеп Аляска"Волна 5"

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Прицеп, для, перевозки, водной, техники., Прицеп, для, перевозки, лодок, до, 6, метров.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
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              Описание товара

              Грузоподъемность и масса, кг

              Полная масса: 750

              Масса груза: 470


              Подвеска: рессорная

              Шины: 175/70 R13


              Габаритные размеры, мм

              Длина: 5000

              Ширина: 1600

              Высота: 815


              Описание:


              Недорогой прицеп с отличными характеристиками!

              Прицеп для перевозки лодок и гидроциклов длинной до 6м!

              Регулируемый ложемент позволит подогнать размер под ширину своей лодки.

              ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДВИГАТЬ ВСЮ ПОДВЕСКУ поможет Вам самим распределить нагрузку на прицеп.

              Лебедка и подкатное колесо уже в комплекте.

              Установлен ролик на заднем поперечном лонжероне.

              Рама выполнена из качественного металла и хорошо проварена, дополнительные ребра жесткости делают прицеп еще надежней.


              Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.

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