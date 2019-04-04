Легковой прицеп Аляска"Волна 5"

Грузоподъемность и масса, кг
Полная масса: 750
Масса груза: 470
Подвеска: рессорная
Шины: 175/70 R13
Габаритные размеры, мм
Длина: 5000
Ширина: 1600
Высота: 815
Описание:
Недорогой прицеп с отличными характеристиками!
Прицеп для перевозки лодок и гидроциклов длинной до 6м!
Регулируемый ложемент позволит подогнать размер под ширину своей лодки.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДВИГАТЬ ВСЮ ПОДВЕСКУ поможет Вам самим распределить нагрузку на прицеп.
Лебедка и подкатное колесо уже в комплекте.
Установлен ролик на заднем поперечном лонжероне.
Рама выполнена из качественного металла и хорошо проварена, дополнительные ребра жесткости делают прицеп еще надежней.
Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.