Легковой прицеп Аляска"Волна 5"

Описание товара

Грузоподъемность и масса, кг

Полная масса: 750

Масса груза: 470





Подвеска: рессорная

Шины: 175/70 R13





Габаритные размеры, мм

Длина: 5000

Ширина: 1600

Высота: 815





Описание:





Недорогой прицеп с отличными характеристиками!

Прицеп для перевозки лодок и гидроциклов длинной до 6м!

Регулируемый ложемент позволит подогнать размер под ширину своей лодки.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДВИГАТЬ ВСЮ ПОДВЕСКУ поможет Вам самим распределить нагрузку на прицеп.

Лебедка и подкатное колесо уже в комплекте.

Установлен ролик на заднем поперечном лонжероне.

Рама выполнена из качественного металла и хорошо проварена, дополнительные ребра жесткости делают прицеп еще надежней.





Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.