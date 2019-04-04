Легковой прицеп Аляска"Ракета" двухосный

Описание товара

Грузоподъемность и масса, кг

Полная масса: 1500

Масса груза: 1150

Снаряженная масса: 350





Подвеска: резино-жгутовая/рессорная

Имеет две оси что увеличивает грузоподъемность и плавность хода

Шины: 175/70 R13





Размер кузова, мм

Длина: 4060

Ширина: 2000

Высота: 250









Габаритные размеры, мм

Длина: 4994

Ширина: 2495

Высота: 1320





Описание:





Данный прицеп позволяет без труда перевезти на нем три снегохода, снегоход и квадроцикл, два квадроцикла и другие комбинации малогабаритной техники.

Чтобы перевезти столько техники установлено две рессорные оси, они увеличивают устойчивость автопоезда на дороге и фактическую грузоподъемность до 1150кг. Обеспечивают высокую плавность хода, отсутствие колебаний и раскачки прицепа при движении.

Нос прицепа выполнен в форме клина и установлен отбойник с вырезами для лыж снегохода.

Алюминиевый отбойник защищает перевозимый груз от грязи, пыли, камней и защитит Ваш автомобиль от обратного рикошета, так же выполняет функцию аэродинамического обтекателя .

Оснащен трапом для легкой погрузки и разгрузки техники, и подкатным колесом которое облегчает процесс подкатки ,зацепа или отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом.

В кузове установлены петли для крепления техники

За счет отсутствия обшивки по бортам, очень удобно чистить прицеп от погодных сюрпризов.

Дно прицепа закрыто влагостойкой ламинированной фанерой , которая прослужит Вам долгие годы и легко заменяемо в случае износа





Прицеп относится к легковым («В») и не требует дополнительной категории («Е»).





Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 6000 руб.