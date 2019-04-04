Легковой прицеп Аляска"Ракета" двухосный

Грузоподъемность и масса, кг
Полная масса: 1500
Масса груза: 1150
Снаряженная масса: 350
Подвеска: резино-жгутовая/рессорная
Имеет две оси что увеличивает грузоподъемность и плавность хода
Шины: 175/70 R13
Размер кузова, мм
Длина: 4060
Ширина: 2000
Высота: 250
Габаритные размеры, мм
Длина: 4994
Ширина: 2495
Высота: 1320
Описание:
Данный прицеп позволяет без труда перевезти на нем три снегохода, снегоход и квадроцикл, два квадроцикла и другие комбинации малогабаритной техники.
Чтобы перевезти столько техники установлено две рессорные оси, они увеличивают устойчивость автопоезда на дороге и фактическую грузоподъемность до 1150кг. Обеспечивают высокую плавность хода, отсутствие колебаний и раскачки прицепа при движении.
Нос прицепа выполнен в форме клина и установлен отбойник с вырезами для лыж снегохода.
Алюминиевый отбойник защищает перевозимый груз от грязи, пыли, камней и защитит Ваш автомобиль от обратного рикошета, так же выполняет функцию аэродинамического обтекателя .
Оснащен трапом для легкой погрузки и разгрузки техники, и подкатным колесом которое облегчает процесс подкатки ,зацепа или отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом.
В кузове установлены петли для крепления техники
За счет отсутствия обшивки по бортам, очень удобно чистить прицеп от погодных сюрпризов.
Дно прицепа закрыто влагостойкой ламинированной фанерой , которая прослужит Вам долгие годы и легко заменяемо в случае износа
Прицеп относится к легковым («В») и не требует дополнительной категории («Е»).
Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 6000 руб.