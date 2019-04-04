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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              51 000

              Легковой прицеп Аляска"фермер" с фанерным бортом

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Легковой, прицеп., Прицеп, к, легковому, автомобилю.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
              0
              Описание товара

              Грузоподъемность и масса, кг

              Полная масса: 750

              Масса груза: 515

              Снаряженная масса: 235


              Подвеска: рессорная

              Шины: 175/70 R13



              Размер кузова, мм

              Длина: 2440

              Ширина: 1380

              Высота: 340



              Габаритные размеры, мм

              Длина: 3750

              Ширина: 1860

              Высота: 810


              Описание:


              Прицеп для перевозки грузов. Самый оптимальный размер для различных нужд.

              Дуги в виде «домика» препятствует скоплению воды и снега на поверхности тента , что позволяет спокойно хранить прицеп на улице. Высота внутреннего пространства составляет 950мм в верхней точки и 700мм по углам. Если груз выше данных размеров то дуги и тент легко убирается.

              Передний и задний борт откидываются, что позволяем перевезти более габаритный груз.

              Борта прицепа обшиты ламинированной фанерой, что абсолютно убирает «бряканье» прицепа.

              На «V» образной части дышла имеется место под запасное колесо. Так же уже есть отверстия для крепления хомута подкатного колеса или опорной стойки.

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