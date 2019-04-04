Легковой прицеп Аляска"фермер" с фанерным бортом

Грузоподъемность и масса, кг
Полная масса: 750
Масса груза: 515
Снаряженная масса: 235
Подвеска: рессорная
Шины: 175/70 R13
Размер кузова, мм
Длина: 2440
Ширина: 1380
Высота: 340
Габаритные размеры, мм
Длина: 3750
Ширина: 1860
Высота: 810
Описание:
Прицеп для перевозки грузов. Самый оптимальный размер для различных нужд.
Дуги в виде «домика» препятствует скоплению воды и снега на поверхности тента , что позволяет спокойно хранить прицеп на улице. Высота внутреннего пространства составляет 950мм в верхней точки и 700мм по углам. Если груз выше данных размеров то дуги и тент легко убирается.
Передний и задний борт откидываются, что позволяем перевезти более габаритный груз.
Борта прицепа обшиты ламинированной фанерой, что абсолютно убирает «бряканье» прицепа.
На «V» образной части дышла имеется место под запасное колесо. Так же уже есть отверстия для крепления хомута подкатного колеса или опорной стойки.