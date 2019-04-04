Легковой прицеп Аляска"фермер" с фанерным бортом

Описание товара

Грузоподъемность и масса, кг

Полная масса: 750

Масса груза: 515

Снаряженная масса: 235





Подвеска: рессорная

Шины: 175/70 R13









Размер кузова, мм

Длина: 2440

Ширина: 1380

Высота: 340









Габаритные размеры, мм

Длина: 3750

Ширина: 1860

Высота: 810





Описание:





Прицеп для перевозки грузов. Самый оптимальный размер для различных нужд.

Дуги в виде «домика» препятствует скоплению воды и снега на поверхности тента , что позволяет спокойно хранить прицеп на улице. Высота внутреннего пространства составляет 950мм в верхней точки и 700мм по углам. Если груз выше данных размеров то дуги и тент легко убирается.

Передний и задний борт откидываются, что позволяем перевезти более габаритный груз.

Борта прицепа обшиты ламинированной фанерой, что абсолютно убирает «бряканье» прицепа.

На «V» образной части дышла имеется место под запасное колесо. Так же уже есть отверстия для крепления хомута подкатного колеса или опорной стойки.