Легковой прицеп Аляска"Квадро"

Грузоподъемность и масса, кг
Полная масса: 750
Масса груза: 515
Снаряженная масса: 235
Подвеска: рессорная
Шины: 175/70 R13
Размер кузова, мм
Длина: 2440
Ширина: 1380
Высота: 1540
Габаритные размеры, мм
Длина: 3750
Ширина: 1850
Высота: 2060
Описание:
Возможности прицепа не только в перевозке груза, но и благодоря задним сходням (трапу) позволяет легко погрузить квадроцикл и другую мототехнику. Очень удобно в отличии от «самосвала», когда кузов прицепа постоянно бьется при закатывании техники.
Оснащен каркасным, 1.5 метровым тентом на газлифтах которые поднимают его на 30 градусов. Высота тента позволяет просто заехать в прицеп вместе с водителем.
Трап и крышка легко раскладывается и складывается. Всего нужно отстегнуть четыре защелки.
Алюминиевая обшивка создает красивый, эстетичный внешний вид. Легко заменяется в случае механических повреждений.
В кузове установлены петли для крепления техники.
На «V» образной части дышла имеется место под запасное колесо. Так же уже установлено подкатное колесо, которое облегчает процесс подкатки, зацепа и отцепа от автомобиля прицепа с техникой или груза.
Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.