Легковой прицеп Аляска"Квадро"

Описание товара

Грузоподъемность и масса, кг

Полная масса: 750

Масса груза: 515

Снаряженная масса: 235





Подвеска: рессорная

Шины: 175/70 R13





Размер кузова, мм

Длина: 2440

Ширина: 1380

Высота: 1540









Габаритные размеры, мм

Длина: 3750

Ширина: 1850

Высота: 2060





Описание:





Возможности прицепа не только в перевозке груза, но и благодоря задним сходням (трапу) позволяет легко погрузить квадроцикл и другую мототехнику. Очень удобно в отличии от «самосвала», когда кузов прицепа постоянно бьется при закатывании техники.

Оснащен каркасным, 1.5 метровым тентом на газлифтах которые поднимают его на 30 градусов. Высота тента позволяет просто заехать в прицеп вместе с водителем.

Трап и крышка легко раскладывается и складывается. Всего нужно отстегнуть четыре защелки.

Алюминиевая обшивка создает красивый, эстетичный внешний вид. Легко заменяется в случае механических повреждений.

В кузове установлены петли для крепления техники.

На «V» образной части дышла имеется место под запасное колесо. Так же уже установлено подкатное колесо, которое облегчает процесс подкатки, зацепа и отцепа от автомобиля прицепа с техникой или груза.





Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.