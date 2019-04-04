Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              67 000

              Легковой прицеп Аляска"Квадро"

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Легковой, прицеп., Прицеп, для, перевозки, квадроцикла.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
              0
              Описание товара

              Грузоподъемность и масса, кг

              Полная масса: 750

              Масса груза: 515

              Снаряженная масса: 235


              Подвеска: рессорная

              Шины: 175/70 R13


              Размер кузова, мм

              Длина: 2440

              Ширина: 1380

              Высота: 1540



              Габаритные размеры, мм

              Длина: 3750

              Ширина: 1850

              Высота: 2060


              Описание:


              Возможности прицепа не только в перевозке груза, но и благодоря задним сходням (трапу) позволяет легко погрузить квадроцикл и другую мототехнику. Очень удобно в отличии от «самосвала», когда кузов прицепа постоянно бьется при закатывании техники.

              Оснащен каркасным, 1.5 метровым тентом на газлифтах которые поднимают его на 30 градусов. Высота тента позволяет просто заехать в прицеп вместе с водителем.

              Трап и крышка легко раскладывается и складывается. Всего нужно отстегнуть четыре защелки.

              Алюминиевая обшивка создает красивый, эстетичный внешний вид. Легко заменяется в случае механических повреждений.

              В кузове установлены петли для крепления техники.

              На «V» образной части дышла имеется место под запасное колесо. Так же уже установлено подкатное колесо, которое облегчает процесс подкатки, зацепа и отцепа от автомобиля прицепа с техникой или груза.


              Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store