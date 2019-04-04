Прицеп Титан 7171-10-01

Описание товара

Грузоподъемность 510 кг

Полная масса 740 кг

Тип подвески рессорная

Тент с каркасом

Преспособлен для перевозки груза (бортовой), мототехники

Длина кузова 1700 мм

Ширина кузова 1300 мм

Высота борта кузова 350 мм

Состояние Отличное

Дополнительно

Прицеп эконом класса, длинной кузова 1,7 метра и шириной 1,3 метра, высота борта 350 мм., дуги и тент в комплекте! Популярен у дачников, рыболовов, охотников, чаще используется для хозяйственных нужд. Главное преимущество данного прицепа это его простота, легкость конструкции, ремонтопригодность. Многие пользователи дорабатывают его под специальные нужды (перевозка лодки, кадроцикла и др.).





Его преимущества: Возможность открытия переднего и заднего бортов, качественная оцинковка бортов, стандартная «Жигулевская» (ВАЗ 2108) ступица дает возможность установки широко используемых колес (разболтовка 4*98). V-образное дышло обеспечивает надежность конструкции, Рессорная подвеска сохраняет стабильную плавность хода при разной загруженности прицепа. В базовую комплектацию входит тент и дуги высотой 30 см.





Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.





Прицеп можно приобрести без тента, при этом стоимость прицепа уменьшится на 2000 руб.