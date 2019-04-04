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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              36 000

              Прицеп Титан 7171-10-01

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Легковой, прицеп., Прицеп, к, легковому, автомобилю.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
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              Описание товара

              Грузоподъемность 510 кг

              Полная масса 740 кг

              Тип подвески рессорная

              Тент с каркасом

              Преспособлен для перевозки груза (бортовой), мототехники

              Длина кузова 1700 мм

              Ширина кузова 1300 мм

              Высота борта кузова 350 мм

              Состояние Отличное

              Дополнительно

              Прицеп эконом класса, длинной кузова 1,7 метра и шириной 1,3 метра, высота борта 350 мм., дуги и тент в комплекте! Популярен у дачников, рыболовов, охотников, чаще используется для хозяйственных нужд. Главное преимущество данного прицепа это его простота, легкость конструкции, ремонтопригодность. Многие пользователи дорабатывают его под специальные нужды (перевозка лодки, кадроцикла и др.).


              Его преимущества: Возможность открытия переднего и заднего бортов, качественная оцинковка бортов, стандартная «Жигулевская» (ВАЗ 2108) ступица дает возможность установки широко используемых колес (разболтовка 4*98). V-образное дышло обеспечивает надежность конструкции, Рессорная подвеска сохраняет стабильную плавность хода при разной загруженности прицепа. В базовую комплектацию входит тент и дуги высотой 30 см.


              Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.


              Прицеп можно приобрести без тента, при этом стоимость прицепа уменьшится на 2000 руб.

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