Легковой прицеп Аляска"Шторм" с тентом 1600 мм

Описание товара

Грузоподъемность и масса, кг

Полная масса: 1500

Масса груза: 1150

Снаряженная масса: 350





Подвеска: рессорная

Имеет две оси что увеличивает грузоподъемность и плавность хода

тент высотой 1600 мм.

Шины: 175/70 R13





Размер кузова, мм

Длина: 4060

Ширина: 2000

Высота: 250





Габаритные размеры, мм

Длина: 4994

Ширина: 2495

Высота: 1320





Описание:





Данный прицеп позволяет без труда перевезти на нем два снегохода, снегоход и квадроцикл, и другие комбинации малогабаритной техники.

Чтобы перевезти столько техники установлено две рессорные оси, они увеличивают устойчивость автопоезда на дороге и фактическую грузоподъемность до 1150кг. Обеспечивают высокую плавность хода, отсутствие колебаний и раскачки прицепа при движении.

Нос прицепа выполнен в форме клина.

Оснащен трапом для легкой погрузки и разгрузки техники, и подкатным колесом ,которое облегчает процесс подкатки ,зацепа или отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом.

Дно прицепа закрыто влагостойкой ламинированной фанерой , которая прослужит Вам долгие годы и легко заменяемо в случае износа

В кузове установлены 4 петли для крепления техники

Борта из рифленого алюминия легкие, практичные и имеют эстетичный внешний вид.

Прицеп относится к легковым («В») и не требует дополнительной категории («Е»).