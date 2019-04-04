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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              114 000

              Легковой прицеп Аляска"Шторм" с тентом 1600 мм

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Легковой, прицеп., Прицеп, для, перевозки, мототехники.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
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              Описание товара

              Грузоподъемность и масса, кг

              Полная масса: 1500

              Масса груза: 1150

              Снаряженная масса: 350


              Подвеска: рессорная

              Имеет две оси что увеличивает грузоподъемность и плавность хода

              тент высотой 1600 мм.

              Шины: 175/70 R13


              Размер кузова, мм

              Длина: 4060

              Ширина: 2000

              Высота: 250


              Габаритные размеры, мм

              Длина: 4994

              Ширина: 2495

              Высота: 1320


              Описание:


              Данный прицеп позволяет без труда перевезти на нем два снегохода, снегоход и квадроцикл, и другие комбинации малогабаритной техники.

              Чтобы перевезти столько техники установлено две рессорные оси, они увеличивают устойчивость автопоезда на дороге и фактическую грузоподъемность до 1150кг. Обеспечивают высокую плавность хода, отсутствие колебаний и раскачки прицепа при движении.

              Нос прицепа выполнен в форме клина.

              Оснащен трапом для легкой погрузки и разгрузки техники, и подкатным колесом ,которое облегчает процесс подкатки ,зацепа или отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом.

              Дно прицепа закрыто влагостойкой ламинированной фанерой , которая прослужит Вам долгие годы и легко заменяемо в случае износа

              В кузове установлены 4 петли для крепления техники

              Борта из рифленого алюминия легкие, практичные и имеют эстетичный внешний вид.

              Прицеп относится к легковым («В») и не требует дополнительной категории («Е»).

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