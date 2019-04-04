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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              124 000

              Легковой прицеп Аляска"торпеда"двухосный с тентом

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Двухосный, прицеп, с, тентом., Легковой, двухосный, прицеп.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
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              Описание товара

              Полная масса: 1500

              Масса груза: 1150

              Снаряженная масса: 350


              Подвеска:рессорная

              Тент 1600 мм высотой

              Имеет две оси что увеличивает грузоподъемность и плавность хода

              Шины: 175/70 R13


              Размер кузова, мм

              Длина: 5300

              Ширина: 1600

              Высота: 300


              Описание:


              Данный прицеп позволяет без труда перевезти на нем два снегохода, снегоход и квадроцикл, два квадроцикла и другие комбинации малогабаритной техники. Имеется тент высотой 1600 мм.

              Чтобы перевезти столько техники установлено две рессорные оси, они увеличивают устойчивость автопоезда на дороге и фактическую грузоподъемность до 1150кг. Обеспечивают высокую плавность хода, отсутствие колебаний и раскачки прицепа при движении.

              Оснащен трапом для легкой погрузки и разгрузки техники, и подкатным колесом которое облегчает процесс подкатки ,зацепа или отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом.

              В кузове установлены петли для крепления техники

              За счет отсутствия обшивки по бортам, очень удобно чистить прицеп от погодных сюрпризов.

              Дно прицепа закрыто влагостойкой ламинированной фанерой , которая прослужит Вам долгие годы и легко заменяемо в случае износа


              Прицеп относится к легковым («В») и не требует дополнительной категории («Е»).


              Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 6000 руб.

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