Легковой прицеп Аляска"торпеда"двухосный с тентом

Описание товара

Полная масса: 1500

Масса груза: 1150

Снаряженная масса: 350





Подвеска:рессорная

Тент 1600 мм высотой

Имеет две оси что увеличивает грузоподъемность и плавность хода

Шины: 175/70 R13





Размер кузова, мм

Длина: 5300

Ширина: 1600

Высота: 300





Описание:





Данный прицеп позволяет без труда перевезти на нем два снегохода, снегоход и квадроцикл, два квадроцикла и другие комбинации малогабаритной техники. Имеется тент высотой 1600 мм.

Чтобы перевезти столько техники установлено две рессорные оси, они увеличивают устойчивость автопоезда на дороге и фактическую грузоподъемность до 1150кг. Обеспечивают высокую плавность хода, отсутствие колебаний и раскачки прицепа при движении.

Оснащен трапом для легкой погрузки и разгрузки техники, и подкатным колесом которое облегчает процесс подкатки ,зацепа или отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом.

В кузове установлены петли для крепления техники

За счет отсутствия обшивки по бортам, очень удобно чистить прицеп от погодных сюрпризов.

Дно прицепа закрыто влагостойкой ламинированной фанерой , которая прослужит Вам долгие годы и легко заменяемо в случае износа





Прицеп относится к легковым («В») и не требует дополнительной категории («Е»).





Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 6000 руб.