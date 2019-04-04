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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              64 000

              Легковой прицеп Аляска"Стрела" 1,6, без тента

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Легковой, прицеп., Прицеп, для, перевозки, снегохода.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
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              Описание товара

              Грузоподъемность и масса, кг

              Полная масса: 750

              Масса груза: 515

              Снаряженная масса: 235


              Подвеска: рессорная

              Шины: 175/70 R13


              Размер кузова, мм

              Длина: 3750

              Ширина: 1600

              Высота: 250


              Габаритные размеры, мм

              Длина: 4671

              Ширина: 2095

              Высота: 1380


              Прицеп предназначен для перевозки квадроцикла, снегохода и других длинномерных грузов.

              Нос прицепа выполнен в форме клина, что препятствует рикошету камней обратно в машину и уменьшает сопротивление прицепа при движении. В этом же месте и предусмотрено крепление под запасное колесо.

              Оснащен трапом для легкой погрузки и разгрузки техники. Для раскладывания трапа достаточно отцепить две защелки.

              Алюминиевая обшивка создает красивый, эстетичный внешний вид. Легко заменяется в случае механических повреждений.

              В кузове установлены петли для крепления техники.

              Так же уже установлено подкатное колесо, которое облегчает процесс подкатки, зацепа и отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом.

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