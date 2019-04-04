Легковой прицеп Аляска"Стрела" 1,6, без тента

Описание товара

Грузоподъемность и масса, кг

Полная масса: 750

Масса груза: 515

Снаряженная масса: 235





Подвеска: рессорная

Шины: 175/70 R13





Размер кузова, мм

Длина: 3750

Ширина: 1600

Высота: 250





Габаритные размеры, мм

Длина: 4671

Ширина: 2095

Высота: 1380





Прицеп предназначен для перевозки квадроцикла, снегохода и других длинномерных грузов.

Нос прицепа выполнен в форме клина, что препятствует рикошету камней обратно в машину и уменьшает сопротивление прицепа при движении. В этом же месте и предусмотрено крепление под запасное колесо.

Оснащен трапом для легкой погрузки и разгрузки техники. Для раскладывания трапа достаточно отцепить две защелки.

Алюминиевая обшивка создает красивый, эстетичный внешний вид. Легко заменяется в случае механических повреждений.

В кузове установлены петли для крепления техники.

Так же уже установлено подкатное колесо, которое облегчает процесс подкатки, зацепа и отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом.