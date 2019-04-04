Легковой прицеп Аляска"Стрела" 1,4, без тента

Грузоподъемность и масса, кг
Полная масса: 750
Масса груза: 515
Снаряженная масса: 235
Подвеска: рессорная
Шины: 175/70 R13
Размер кузова, мм
Длина: 3750
Ширина: 1370
Высота: 250
Габаритные размеры, мм
Длина: 4671
Ширина: 1865
Высота: 1380
Прицеп предназначен для перевозки квадроцикла, снегохода и других длинномерных грузов.
Нос прицепа выполнен в форме клина, что препятствует рикошету камней обратно в машину и уменьшает сопротивление прицепа при движении. В этом же месте и предусмотрено крепление под запасное колесо.
Оснащен трапом для легкой погрузки и разгрузки техники. Для раскладывания трапа достаточно отцепить две защелки.
Алюминиевая обшивка создает красивый, эстетичный внешний вид. Легко заменяется в случае механических повреждений.
В кузове установлены петли для крепления техники.
Так же уже установлено подкатное колесо, которое облегчает процесс подкатки, зацепа и отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом.