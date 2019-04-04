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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              102 000

              Легковой прицеп Аляска"Торпеда"

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Двухосный, прицеп., Прицеп, под, 2, квадроцикла.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
              0
              Описание товара

              Модификация Легковой прицеп Аляска Торпеда (двухосный)

              Грузоподъемность 1 150 кг

              Полная масса 1 500 кг

              Тип подвески резино-жгутовая

              Тент нет

              Преспособлен для перевозки груза (бортовой), мототехники, снегохода

              Длина кузова 4060 мм

              Ширина кузова 2000 мм

              Высота борта кузова 250 мм

              Состояние Отличное

              Дополнительно

              Данный прицеп позволяет без труда перевезти на нем три снегохода, снегоход и квадроцикл, два квадроцикла и другие комбинации малогабаритной техники.

              Чтобы перевезти столько техники установлено две торсионные оси, они увеличивают устойчивость автопоезда на дороге и фактическую грузоподъемность до 1150кг. Обеспечивают высокую плавность хода, отсутствие колебаний и раскачки прицепа при движении.

              Нос прицепа выполнен в форме клина и установлен отбойник с вырезами для лыж снегохода.

              Алюминиевый отбойник защищает перевозимый груз от грязи, пыли, камней и защитит Ваш автомобиль от обратного рикошета, так же выполняет функцию аэродинамического обтекателя .

              Оснащен трапом для легкой погрузки и разгрузки техники, и подкатным колесом которое облегчает процесс подкатки ,зацепа или отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом.

              В кузове установлены петли для крепления техники

              За счет отсутствия обшивки по бортам, очень удобно чистить прицеп от погодных сюрпризов.

              Дно прицепа закрыто влагостойкой ламинированной фанерой , которая прослужит Вам долгие годы и легко заменяемо в случае износа


              Прицеп относится к легковым («В») и не требует дополнительной категории («Е»).

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