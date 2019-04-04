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              BEGETON | ART
              Добавлено 04.04.2019
              74 000

              Легковой прицеп Аляска"Стрела" 1,4, тент 1600 мм

              Телефон
              89676184499
              Ключевые слова:
              Прицеп, к, легковому, автомобилю., Легковой, прицеп.
              Продавец
              ПРИЦЕПЫ СИБИРИ
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              Описание товара

              Грузоподъемность и масса, кг

              Полная масса: 750

              Масса груза: 515

              Снаряженная масса: 235


              Подвеска: рессорная

              Шины: 175/70 R13



              Размер кузова, мм

              Длина: 3750

              Ширина: 1370

              Высота: 200


              Габаритные размеры, мм

              Длина: 4550

              Ширина: 1810

              Высота: 802


              Описание:


              Прицеп предназначен для перевозки квадроцикла, снегохода и других длинномерных грузов.

              Установлен каркасный тент высотой 1.6м,что позволит легко погрузить технику и спасет её от «шалостей» погоды. В случае необходимости тент и каркас легко снимаются.

              Нос прицепа выполнен в форме клина, что препятствует рикошету камней обратно в машину и уменьшает сопротивление прицепа при движении. В этом же месте и предусмотрено крепление под запасное колесо.

              Прицеп оснащен рессорной подвеской.

              Алюминиевая обшивка создает красивый, эстетичный внешний вид. Легко заменяется в случае механических повреждений.

              В кузове установлены петли для крепления техники.

              Так же уже установлено подкатное колесо, которое облегчает процесс подкатки, зацепа и отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом.

              Оснащен трапом для легкой погрузки и разгрузки техники. Для раскладывания трапа достаточно отцепить две защелки.

              Дно прицепа закрыто влагостойкой ламинированной фанерой , которая прослужит Вам долгие годы и легко заменяемо в случае износа.


              Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.


              Вторую ось можно поставить у нас на заказ. Это в 2 раза увеличивает грузоподъемность и устойчивость на дороге. Стоимость установки 17000 руб. с колесами.

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