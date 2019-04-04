Легковой прицеп Аляска"Стрела" 1,4, тент 1600 мм

Грузоподъемность и масса, кг
Полная масса: 750
Масса груза: 515
Снаряженная масса: 235
Подвеска: рессорная
Шины: 175/70 R13
Размер кузова, мм
Длина: 3750
Ширина: 1370
Высота: 200
Габаритные размеры, мм
Длина: 4550
Ширина: 1810
Высота: 802
Описание:
Прицеп предназначен для перевозки квадроцикла, снегохода и других длинномерных грузов.
Установлен каркасный тент высотой 1.6м,что позволит легко погрузить технику и спасет её от «шалостей» погоды. В случае необходимости тент и каркас легко снимаются.
Нос прицепа выполнен в форме клина, что препятствует рикошету камней обратно в машину и уменьшает сопротивление прицепа при движении. В этом же месте и предусмотрено крепление под запасное колесо.
Прицеп оснащен рессорной подвеской.
Алюминиевая обшивка создает красивый, эстетичный внешний вид. Легко заменяется в случае механических повреждений.
В кузове установлены петли для крепления техники.
Так же уже установлено подкатное колесо, которое облегчает процесс подкатки, зацепа и отцепа от автомобиля прицепа с техникой или грузом.
Оснащен трапом для легкой погрузки и разгрузки техники. Для раскладывания трапа достаточно отцепить две защелки.
Дно прицепа закрыто влагостойкой ламинированной фанерой , которая прослужит Вам долгие годы и легко заменяемо в случае износа.
Прицеп можно приобрести без колес, при этом стоимость прицепа уменьшится на 3000 руб.
Вторую ось можно поставить у нас на заказ. Это в 2 раза увеличивает грузоподъемность и устойчивость на дороге. Стоимость установки 17000 руб. с колесами.