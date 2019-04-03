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              BEGETON | ART
              Добавлено 03.04.2019
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              Брусчатка Рим

              Телефон
              +79222333833
              Продавец
              НОВЫЙ РИМ
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              Описание товара
              Брусчатка, производства компании"НОВЫЙ РИМ" - это высочайшее качество, практичность, доступная цена, простота укладки. При изготовлении используется цемент М500, песок и щебень, определенной фракции, пластифицирующие и гидрофобизирующие добавки, придающие изделию морозостойкость, низкое водопоглощение, износостойкость. Автоматическое дозирование всех компонентов обеспечивает стабильное качество. Брусчатка"РИМ" экологична, устойчива к скольжению, а значит, абсолютно безопасна в зимний период, имеет длительный срок службы, при этом не теряя насыщенности цвета и высоких технических характеристик. Вы можете заказать изготовление брусчатки немного разных оттенков, подобранных нашим дизайнером, которые передают цвет природного камня. Наши предприятия находятся на територии г. Челябинска и Свердловской области. 

              Если у Вас возникли какие-то вопросы по данной продукции, звоните в отдел продаж компании"НОВЫЙ РИМ".

              Преимущества продукта:

              - Мы используем формы производства Польши, имеющие идеальную геометрию;
              - Высокая механическая прочность (нагрузка до 25 тонн на м2) и износостойкость;
              - Высококачественное сырьё"Штайнберг" (Гиперпластификаторы нового поколения);
              - Цветоустойчивость;
              - Лёгкость монтажа и демонтажа без инструментов, (возможность прокладки коммуникаций с доступом);
              - Многократное использование;
              - Разнообразие рисунка;
              - Производство на заказ брусчатки любой цветовой гаммы;
              - Возможность изготовления любых партий.
              - Экологическая чистота, отсутствие радиоактивных излучений;
              Вы можете самостоятельно уложить брусчатку, воспользовавшись нашей инструкцией или оформить заказ на монтажно-строительные работы, позвонив нам по тел:

              +7 (351) 247-38-33

              +7 9-222-333-833

              С понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00

              e-mail: 2473833@mail.ru
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