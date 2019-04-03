Описание товара

Брусчатка, производства компании"НОВЫЙ РИМ" - это высочайшее качество, практичность, доступная цена, простота укладки. При изготовлении используется цемент М500, песок и щебень, определенной фракции, пластифицирующие и гидрофобизирующие добавки, придающие изделию морозостойкость, низкое водопоглощение, износостойкость. Автоматическое дозирование всех компонентов обеспечивает стабильное качество. Брусчатка"РИМ" экологична, устойчива к скольжению, а значит, абсолютно безопасна в зимний период, имеет длительный срок службы, при этом не теряя насыщенности цвета и высоких технических характеристик. Вы можете заказать изготовление брусчатки немного разных оттенков, подобранных нашим дизайнером, которые передают цвет природного камня. Наши предприятия находятся на територии г. Челябинска и Свердловской области.



Если у Вас возникли какие-то вопросы по данной продукции, звоните в отдел продаж компании"НОВЫЙ РИМ".



Преимущества продукта:



- Мы используем формы производства Польши, имеющие идеальную геометрию;

- Высокая механическая прочность (нагрузка до 25 тонн на м2) и износостойкость;

- Высококачественное сырьё"Штайнберг" (Гиперпластификаторы нового поколения);

- Цветоустойчивость;

- Лёгкость монтажа и демонтажа без инструментов, (возможность прокладки коммуникаций с доступом);

- Многократное использование;

- Разнообразие рисунка;

- Производство на заказ брусчатки любой цветовой гаммы;

- Возможность изготовления любых партий.

- Экологическая чистота, отсутствие радиоактивных излучений;

Вы можете самостоятельно уложить брусчатку, воспользовавшись нашей инструкцией или оформить заказ на монтажно-строительные работы, позвонив нам по тел:



+7 (351) 247-38-33



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С понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00



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